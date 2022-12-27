Руководитель «Жилфонда» в Барнауле, пропавшая с деньгами клиентов, может находиться в Турции

Об исчезновении руководителя агентства недвижимости стало известно 19 декабря

27 декабря 2022, 17:16, ИА Амител

Фото: скриншот с 2gis.ru

Алтайский региональный директор агентства недвижимости «Жилфонд», которая исчезла, предположительно, с деньгами клиентов, могла улететь со своей семьёй в Турцию. Об этом сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.

По их сведениям, 16 декабря, Людмила Авдюхина вместе с мужем, который занимает в «Жилфонде» должность руководителя отдела продаж, и их несовершеннолетней дочерью улетели в Турцию.

«Со всем своим семейством улетела из Новосибирска в Сочи, а оттуда с пересадкой в Москве к нашим турецким партнёрам в Стамбул, где её след теряется. Она должна осознавать, что экстрадиция с территории Турции есть и оседать там не имеет смысла. Поэтому для неё вариант только двигаться дальше», — говорится в сообщении.

Открытым остаётся вопрос: как из страны могли вывезти деньги, учитывая, что речь идёт о миллионах рублей. Да и вывоз валюты из Турции тоже ограничен суммой в 10 тысяч долларов на человека, если не декларировать.

Как ранее сообщал amic.ru, об исчезновении руководителя агентства недвижимости стало известно 19 декабря, когда женщина не вышла на работу. Так как с её участием было запланировано несколько сделок, коллеги попытались с ней связаться. Но на звонки она не отвечала, в мессенджерах сообщения не доставлялись. Не удалось установить связь с её супругом и ребёнком. Тогда коллеги приняли решение подать заявление о розыске в полицию. Выяснилось, что пропали и деньги, которые клиенты компании хранили на период заключения сделок в агентстве с использованием индивидуальных ячеек.

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщили, что на 26 декабря всего в полицию поступило 11 заявлений от клиентов барнаульского агентства недвижимости «Жилфонд», которые, предположительно, пострадали от действий Авдюхиной. Общая сумма ущерба и количество пострадавших уточняется. На данный момент известно о двух заявлениях, в которых фигурируют цифры более трёх и пяти миллионов. По остальным имеющимся девяти заявлениям ещё идет работа.

Первоначально источники на условиях анонимности сообщали, что речь идёт о 50 миллионах рублей. В самом агентстве пояснили, что данные не соответствуют действительности — пока только выясняют эти данные. Люди пишут заявление на возмещение ущерба. Кроме того, «Жилфонд» открыл «горячую линию» для пострадавших.