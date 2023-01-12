НОВОСТИПроисшествия

В барнаульском агентстве «Жилфонд» прокомментировали слова клиентки, которая лишилась 5 млн рублей

Исполняющая обязанности управляющего ООО «Жилфонд Барнаул» заверила, что деньги пострадавшим выплатят

12 января 2023, 06:16, Ирина Киселева

Фото: скриншот с сайта 2gis.ru
Фото: скриншот с сайта 2gis.ru

Деньги пострадавшим клиентам барнаульского «Жилфонда» вернут. Об этом сообщила amic.ru исполняющая обязанности управляющего ООО «Жилфонд Барнаул» Екатерина Исайченко, комментируя слова одной из клиенток, которая обратилась в редакцию портала. 

Напомним, жительница Барнаула Оксана сообщила amic.ru, что лишилась пяти с половиной миллионов рублей, а в «Жилфонде» в качестве «решения проблемы» ей предложили следующую схему: на сумму причинённого ущерба юрлицо приобретает семье жильё, которое будет зарегистрировано на нём. А потерпевшая сторона будет проживать в этом жилье по договору пожизненного найма. «Получается, я, муж и двое несовершеннолетних детей остались без жилья и денежных средств», — переживала женщина.

В беседе с корреспондентом amic.ru Екатерина Исайченко отметила, что Оксана, видимо, неверно поняла её слова.

«Оксана действительно была нашим клиентом, но, видимо, она неправильно поняла информацию и передала её. В настоящее время идёт внесение в учредительные документы, чтобы я официально вступила в должность и у меня появился доступ ко всем документам и счёту ООО „Жилфонд Барнаул“. Документы были переданы через нотариуса 29 декабря. Внесение изменений в ЕГРЮЛ налоговая регистрирует в течение пяти рабочих дней.

После этого я официально вступлю в должность и буду иметь право подписи финансовых документов от лица ООО „Жилфонд Барнаул“. Соответственно, распоряжаться счётом. С этого момента мы последовательно будем решать все финансовые вопросы с потерпевшими. Все суммы будут выплачены», — заверила Екатерина Исайченко.Давать более подробный комментарий по ситуации и уточнить общую сумму ущерба и число пострадавших Екатерина Исайченко отказалась.

Как ранее сообщал amic.ru, 19 декабря со своей семьёй исчезла директор ООО «Жилфонд Барнаул» Людмила Авдюхина. После этого выяснилось, что исчезли и деньги, которые клиенты хранили в индивидуальных ячейках агентства недвижимости на время заключения сделок. 26 декабря появилась информация, что в Барнауле возбудили уголовное дело по факту присвоения агентством «Жилфонд» денежных средств. Известно, что сумма ущерба по двум пострадавшим составила более восьми миллионов рублей. По аналогичным фактам в УМВД России по городу Барнаулу поступило ещё девять заявлений. По ним проводятся проверки, ущерб устанавливается. Позже Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul сообщил, что Авдюхина, предположительно, с деньгами клиентов могла улететь в Турцию. По их сведениям, семья улетела из Новосибирска в Сочи, а оттуда с пересадкой в Москве — к турецким партнёрам в Стамбул, где её след теряется.

Фото: скриншот с 2gis.ru

Полиция возбудила уголовное дело по факту присвоения денег клиентов «Жилфонда» в Барнауле

На данный момент речь идет о восьми миллионах рублей. Но, по всей вероятности, эти цифры неокончательные
НОВОСТИПроисшествия


 

Комментарии 35

  • в индивидуальных ячейках агентства --- часто уговаривают в ячейки класть для надежности
    12 января, Гость   Ответить
  • А над ней нет не кого, кто мог бы расписаться в документах, а если она заболеет, ждать своих денег пока не выздоровеет, враньё.
    12 января, Гость   Ответить
  • А над ней нет не кого, кто мог бы расписаться в документах, а е **** Ты вообще хоть чуть-чуть понимаешь в корпоративном управлении? Есть первое лицо компании, ей надо вступить в должность. Документы на изменение в госреестре подали, налоговая это делает в течение 5 рабочих дней, сегодня четвёртый рабочий день после каникул. И как ты себе представляешь, чтобы кто-то расписывался за директора? Для этого директор должен вступить в должность, и только потом своим приказом наделить кого-то правом подписи за себя, и то, только в определенных случаях - командировка, отпуск, болезнь, либо малозначительные сделки.
    12 января, Гость   Ответить
  • но, видимо, она неправильно поняла информацию - засикатились ? жопень пригорает у руководства
    12 января, Гость   Ответить
  • Если договор пожизнного найма, то деньги Оксана скорее всего потеряла, т.к. наследовать такое жилье будет детям невозможно. Мутная конторка, очень мутная.
    12 января, Гость   Ответить
  • Зачем класть деньги в ячейку конторы - ума совсем нет у людей ?
    12 января, Гость   Ответить
  • Типичный бизнес по русски - собрать деньги и свалить за границу. Вы чего , не привыкли еще к этому за 30 лет?
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, пусть конечно ждет документы из налоговой, только что ей мешает заверить людей что ущерб будет возмещен в полном размере с указанием сроков возврата
    12 января, Гость   Ответить
  • Кто хранит деньги у непонятного юр лица, работающего под брендом самого конского АН в Новосибирске. Люди сами идиоты. Лучше всего деньги хранить у профессиональных хранителей это банки и нотариусы
    12 января, Гость   Ответить
  • Жилфонд продал квартиру Оксаны, а деньги не отдал, якобы потом вложит их в строительство дома
    12 января, Гость   Ответить
  • Вообще-то, по "Закону о защите прав потребителей" обязаны ещё моральный ущерб возместить.
    12 января, Гость   Ответить
  • Ты вообще хоть чуть-чуть понимаешь в корпоративном управлении? Есть первое лицо компании, ей надо вступить в должность. ----- А это вообще никак не должно волновать и касаться потребителей их услуг. За каждый день затягивания расплаты с пострадавшими обязаны начислить дополнительные выплаты морального ущерба.
    12 января, Гость   Ответить
  • Для этого директор должен вступить в должность, и только потом своим приказом наделить кого-то правом подписи за себя,---- Болезненный, кто назначает директора? У этой конторы есть собственник, а директор исполняющий, и все можно было сделать в короткие сроки, дабы не нести имеджевые потери.
    12 января, Гость   Ответить
  • За каждый день затягивания расплаты с пострадавшими обязаны начислить дополнительные выплаты морального ущерба. ***** Понятно, имею дело с дилетантом… Моральный ущерб либо есть, либо нет, он не оценивается в днях. Моральный ущерб оценивается только судом (если доведут дело до суда), и только в четко определенной денежной сумме. По правоприменительной практике это небольшие цифры обычно. А вот если будет установлена (опять же, только судом) обязанность возвратить средства к определенной дате, то просрочка выплаты должна будет караться выплатой пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, за пользование чужими денежными средствами.
    12 января, Гость   Ответить
  • Моральный ущерб оценивается только судом ------ Потребитель вправе потребовать возмещения всех своих материальных и моральных потерь в досудебном порядке, оформив их в виде письменного заявления и вручив его в присутствии двух свидетелей.
    12 января, Гость   Ответить
  • Только прокуратура поможет ускорить принятие решения в пользу пострадавших.
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, пусть конечно ждет документы из налоговой, только что ей мешает заверить людей что ущерб будет возмещен в полном размере с указанием сроков возврата ******************************* Мешает то, что у ООО "Жилфонд Барнаул" нет своих денег на погашение ущерба всем пострадавшим. Это если мы говорим о сумме примерно в 50 млн. А если вернут только пострадавшей Оксане 5 млн. руб., то это им под силу конечно. Только куда девать остальных?
    12 января, Гость   Ответить
  • Только куда девать остальных? ----- Это никак и никого не должно волновать. Пострадавшие вправе предьявить правовые и судебные претензии ко всем физическим лицам, вовлечённым в ГРУППОВОЕ мошенничество с пресловутыми ячейками. *** Сейчас всё надо фиксировать на смартфоны и действовать в присутствии двух свидетелей. Ответчиков следует под видеозапись предупредить, что все убытки и издержки свидетелей они тоже обязаны будут оплатить, как и все материальные издержки и убытки пострадавших, начиная с даты обнаружения преступления.
    12 января, Гость   Ответить
  • Они ж страхуют сделки, одно из правил жилфонда, нет,,?
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, а как же договор страхования гражданской ответственности
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, да, это и есть по сути групповое мошенничество
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, страхуют сделки, ------ Но, как я понимаю, тут сделок то пока никаких не было, деньги просто в ячейках лежали, не?
    12 января, Гость   Ответить
  • Сейчас все физические лица, знавшие о мошенничествах с пресловутыми "ячейками" должны осознать, что они являются соучастниками УГОЛОВНОГО преступления в составе организованной преступной группы (ОПГ) в соответствии с Уголовным Кодексом. И должны понимать, что отвечают за это всем своим имуществом и своей свободой. Одним словом - УГОЛОВНИКИ!
    12 января, Гость   Ответить
  • Если договор пожизнного найма, то деньги Оксана скорее всего потеряла, т.к. наследовать такое жилье будет детям невозможно. Мутная конторка, очень мутная.------------------ какие договоры пожизненного найма с частником? Завтра эта контора заявит себя банкротом и отберут у жильцов квартиры в пользу третьих лиц (их же самих, но под другим юрлицом)невзирая на договоры аренды.
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, Завтра эта контора заявит себя банкротом -------- Мошенники!)
    12 января, Гость   Ответить
  • Никто не говорит здесь почему-то что втянуть пострадавших в уголовное преследование беглой управляющей Л.Авдюхиной - крайне выгодный вариант для самого ООО "Жилфонд Барнаул" и для ее материнской структуры ООО "Жилфонд" и, соответственно, для основного бенефициара группы (не будем называть его вслух). Уголовное дело будет тянутся годами, беглянку нужно найти, организовать экстрадицию в РФ, потом найти, куда она спрятала деньги, вернуть их в страну. Это все очень долго, сложно и есть риск, что деньги уже не удастся вернуть, даже осудив Л.Авдюхину. И зачем тогда пострадавшим ждать три и более года, чтобы потом получить на руки приговор, по которому она должна им денег, но платить не с чего. Лучше в общегражданском порядке заявить сейчас свои претензии к ООО "Жилфонд Барнаул" и постараться подтянуть ООО "Жилфонд". А то они вроде как и не при чем тут...
    12 января, Гость   Ответить
  • Там же дело не только в ячейках клиентов Жилфонда. Там еще крупные займы управляющего семейства у партнеров/коллег, которые достаточно валообразно нарастали последнее время. И если с клиентами ячейками +- все понятно, то вот по второму моменту будет все долго и непросто...
    12 января, Гость   Ответить
  • ищите деньги в сочи. за границу нал вывести в таком количестве практически нереально самостоятельно. путь нск-сочи-москва-стамбул кривой, есть рейсы из сочи в стамбул. зачем-то они летали в сочи специально. думаю для передачи нала, там это ценится. в турции у них уже скорее всего безналичные деньги были на счетах
    12 января, Гость   Ответить
  • ищите деньги в сочи.-------------версия хорошая!
    12 января, Гость   Ответить
  • С правовой точки зрения ООО "Жилфонд Барнаул" тоже пострадавшее юр.лицо с уставным капиталом 10т.р. и если остальные пострадавшие будут мешать своими истериками, работать компании зарабатывать в т.ч. на то чтобы возместить им ущерб, они рискуют остаться ни с чем. Людям предлагают временные и постоянные меры по возмещению, а они... Преклоняюсь перед ответственностью компании, которая готова возместить эти миллионы хотя могла отправить ждать экстрадиции, а потом судиться с Авдюшиной. Это надо иметь стальные нервы и понятие чести - когда тебя грязью поливают в прессе, бегают по прокуратурам и союзам релтеров... Продолжать вести себя так честно и порядочно, искать возможности возместить то что ты не брал и не должен никому... продолжать диалог с потерпевшими от которых пострадал и ты тоже... Дай бог все разрешится хорошо. П.С. я продавла и покупала с ребятами 2 квартиры, там хорошие ребята работают, специалисты своего дела, давайте не будем мерить все стадо по одной овце.
    13 января, Гость   Ответить
  • они рискуют остаться ни с чем.------ Все физические лица, кто в составе ОПГ, действовавшей под прикрытием ООО "Жилфонд Барнаул", знал про мошенничество с ячейками и содействовал осуществлению преступлений с ними, являются подельниками по уголовному преступлению и возмещать ущерб пострадавшим и ограбленным ими будут ВСЕМ СВОИМ ИМУЩЕСТВОМ - своими квартирами, своими машинами, своими ценными вещами. Они могут с понтами шататься по налоговым, преднамеренно затягивая дело, но должны осознать элементарное - они УГОЛОВНИКИ и платить им теперь придётся за каждый день промедления сполна. И чем больше будет невозмещённый ими ущерб пострадавшим от их преступления, тем дольше они будут сидеть. А то, что их якобы кинули скрывшиеся их уголовные подельники - никак не должно волновать ограбленных ими пострадавших. Возмещайте ущерб, граждане уголовники и уголовницы как можно быстрее, это учтёт суд над вами. Сидеть будете меньше!!!
    13 января, Гость   Ответить
  • а когда выйдете с вас еще и в подворотне спросят дети тех кого вы провертели.
    13 января, Гость   Ответить
  • Бегают по прокуратурам и союзам риэлтеров---- откуда бывшие клиенты жилфонда знают что пострадавшие бегают по союзам риэлторов..... В опубликованных статьях об этом не сказано....
    13 января, Гость   Ответить
  • Продолжать себя вести так честно и порядочно---- это видимо исайченко комментарии оставляет или тагильцева или же сам чернокульский, но точно не их клиенты. Представители жилфонда ни одной минуты не повели себя достойно и порядочно перед пострадавшими семьями, которые остались с детьми и ипотеками на улице, и истерик никаких нет, люди спокойно пытаются вернуть свое в рамках законодательства РФ, и посмотрели бы на вас, если бы вы остались так с детьми на улице, как поступили бы вы на их месте
    13 января, Гость   Ответить
  • Покупала с ребятами 2 квартиры, там хорошие ребята работают----- сам себя не похвалишь, никто не похвалит....
    13 января, Гость   Ответить
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