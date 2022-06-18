«Шайтан-машина». Жительница Барнаула обожгла ногу в маршрутке

Жительница Барнаула обожгла ногу в маршрутном такси № 47. Об этом горожанка рассказала в сообществе «Подслушано Барнаул» во «ВКонтакте».

«Ехала на передних сиденьях и обожгла ногу об накалённые трубы. Почему летом топят транспорт и почему эти „трубы“ расположены так, что их легко задеть?» — пожаловалась женщина.

В комментариях некоторые пользователи отнеслись с понимаем к беспокойству пассажирки:

«Кошмар какой. Шайтан-машина», «... это не современный ОТ, а скотовозы какие-то», «Они [трубы] расположены так специально, чтобы вы обжигали ноги!» — ответили комментаторы.

В июне жительница Алтайского края возмутилась грязной маршруткой, на которой она ездит в Рубцовск.