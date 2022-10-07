Сибирячка обвинила в смерти сына врачей роддома, где другой младенец упал на пол и ещё один захлебнулся

Жительница Новосибирска попросила «КП-Новосибирск» придать огласке своё горе. В мае она родила сына в местном роддоме, а через 12 часов он умер в реанимации. Врачи убедили мать, что малыш погиб из-за неё. Но недавно женщина узнала о других трагических случаях в этом же роддоме и теперь уверена, что произошла врачебная ошибка.

Ранее другая жительница Новосибирска рассказала, как погибла её новорожденная дочь: врачи во время родов несколько раз просили подождать и потерпеть, хотя, как выяснилось позже, нужно было срочно кесарить. Примечательно, что эта женщина свою историю рассказала, когда узнала о другой, произошедшей в этом же роддоме: младенец во время родов упал на пол и получил перелом черепа, при этом в документах медики указали, что «роды проходили дома и ребёнок родился месяцем ранее».

25-летняя Татьяна, у которой были первые роды, рассказала, что схватки начались 12 мая. Когда интервалы сократились, она поняла, что рожает. Муж отвёз в роддом. Впрочем, там сильные схватки списали на тренировочные.

«У меня шли сильные схватки. А потом мне вовсе сказали, что я могу поехать домой. Я, по мнению врачей, ещё не рожала. Я отказалась, поднялась в патологию. Говорила врачам, что мне очень больно, но мне словно не верили. Утверждали, что если бы я рожала, то не могла бы даже стоять. Стоишь? Значит, не рожаешь! Медсестра поставила мне обезболивающий укол, но легче нисколько не стало», — рассказала сибирячка.

После нескольких часов мучений от боли Татьяну ночью перевели в предродовое отделение.

«Чуть позже я почувствовала, что начали подтекать воды. Врачи сделали тест и прокололи пузырь. Воды из меня вылились зелёные. Я заволновалась, потому что знала, такой цвет — опасный признак. Врачи же никаких мер не приняли, сказали, что нужно ждать», — отметила женщина.

Врачи пришли, когда снизилось сердцебиение малыша. Они ещё раз осмотрели роженицу и заявили, что необходимо делать экстренное кесарево сечение. Когда ребёнка извлекли, он немного вскрикнул и затих, после этого его начали реанимировать.

После операции Татьяне объяснили, что мальчик наглотался околоплодных вод — у него тяжёлая асфиксия, глубокий дистресс. Позже сказали, что состояние малыша тяжёлое. А вечером этого же дня заведующий сообщил, что ребёнок умер.

«При этом сказал, что виновата во всем я! Заведующий заявил, что ребёнок во мне задыхался три недели. По его словам, альвеолы лёгких моего сына были сильно засорены меконием. Хотя незадолго до родов я делала и УЗИ, и КТГ — они же были идеальные. Ребёнок активно шевелился во мне, я себя прекрасно чувствовала, маловодия не было. Слова заведующего меня просто убили», — рассказала женщина.

«Примечательно, что во всех трёх историях фигурирует одна смена. План родов для всех молодых женщин составляла одна и та же акушер-гинеколог. И в каждом случае, как утверждают пострадавшие, роды им затянули», — подчеркнули корреспонденты издания.