СК начал проверку после сообщений об угрозах в адрес студентов Алтайского педуниверситета

Следователи Алтайского края начали проверку после сообщений СМИ по факту угроз, поступающих в адрес студентов АлтГПУ, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

«Следователям предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в материале СМИ и дать юридическую оценку действиям молодого человека на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ („Угроза убийством“). По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

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Происшествия Первокурсники Алтайского педуниверситета боятся, что их расстреляет один из студентов. Вуз молчит

15 апреля в редакцию amic.ru обратились первокурсники педуниверситета и их родители. По их словам, старшекурсник в чате студентов первого курса лингвистического института опубликовал угрозы и сбросил фотографию предмета, похожего на огнестрельное оружие с подписью: «Смотрите, какой классный пистолет взял».

Студенты также сообщили, что руководству вуза рассказали о происходящем, но те их призвали «не паниковать». Между тем некоторые учащиеся в чате просили отнестись к ситуации серьёзно, так как якобы ранее этот студент «уже с ножом по общаге бегал».

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Общество Полиция Барнаула задержала студента, который угрожал первокурсникам педуниверситета

Позднее полиция задержала молодого человека. В частности, он рассказал правоохранителям, что перепутал чаты, когда писал свои сообщения. Также он успел удалить страницу в соцсетях. Правоохранители уже выяснили, что студент занимается страйкболом — игрой с применением специально разработанной мягкой пневматики. Но пока непонятно, есть ли у него огнестрельное оружие. Сейчас выяснением этого вопроса занимается полиция.