Следователи возбудили уголовное дело после крушения истребителя в Иркутске

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения военного самолёта Су-30 в Иркутске, сообщает ТАСС.

Напомним, воздушное судно рухнуло вечером 23 октября на двухэтажный жилой дом в частном секторе города, когда выполняло испытательный полёт. Два пилота погибли, среди гражданских пострадавших нет.

«Следственными органами СК по факту падения в Иркутской области самолёта Су-30, принадлежавшего авиапредприятию и выполнявшего испытание без боекомплекта, возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — рассказали в ведомстве.

Глава СКР Александр Бастрыкин направил на место крушения Су-30 следователей-криминалистов центрального аппарата. Прокуратура по факту падения борта также начала проверку.