В Барнауле задержали владельца веревочного парка, в котором пострадал ребенок из-за обрыва страховочного троса

В Барнауле следователи задержали владельца веревочного парка «Джунгли», в котором из-за обрыва страховочного троса с большой высоты упал 13-летний подросток, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

«Днем 10 июля при прохождении трассы в веревочном парке „Джунгли“ в городе Барнауле 13-летний мальчик в результате обрыва страховочного троса упал на землю с высоты около шести метров и получил множественные травмы. Несовершеннолетний был госпитализирован», — говорится в сообщении.

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Происшествия В Барнауле ребенок пострадал из-за обрыва страховочного троса в веревочном парке

Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Владельца парка задержали. Готовится ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения.

Назначен ряд судебных экспертиз. Деятельность веревочного парка приостановлена, его территория закрыта для свободного доступа. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль главой СКР.