Соцсети: автомобиль сбил ребенка в Барнауле

По словам очевидцев, пострадавшего увезли на «скорой»

29 июля 2022, 21:29

На улице Юрина неподалеку от остановки «Училище №35» сбили ребенка. Как сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», пострадавшему на вид было около 9-10 лет.

Участники сообщества отметили, что ребенок остался жив, однако его увезли на скорой.

Автомобилист на Чуйском тракте сбил всадника на лошади

Автомобилист на Чуйском тракте сбил всадника на лошади

Напомним, что 27 июля на Чуйском тракте в районе Соузги произошло необычное жёсткое ДТП — автомобиль Honda сбил лошадь, на которой находился 56-летний мужчина.

С места ДТП наездника госпитализировали с различными травмами. О состоянии животного не сообщается.

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