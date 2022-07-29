Соцсети: автомобиль сбил ребенка в Барнауле
По словам очевидцев, пострадавшего увезли на «скорой»
29 июля 2022, 21:29
На улице Юрина неподалеку от остановки «Училище №35» сбили ребенка. Как сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», пострадавшему на вид было около 9-10 лет.
Участники сообщества отметили, что ребенок остался жив, однако его увезли на скорой.
Напомним, что 27 июля на Чуйском тракте в районе Соузги произошло необычное жёсткое ДТП — автомобиль Honda сбил лошадь, на которой находился 56-летний мужчина.
С места ДТП наездника госпитализировали с различными травмами. О состоянии животного не сообщается.
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