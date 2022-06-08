Сгоревший автомобиль с телом внутри нашли в Алтайском крае

В Алтайском крае вблизи села Сросты Егорьевского района вечером 6 июня был обнаружен сгоревший автомобиль с телом человека внутри. Об этом сообщает «Инцидент Рубцовск».

Предположительно, погибшим является хозяин машины, житель Рубцовского района.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 6 июня два человека пострадали при опрокидывании легкового автомобиля в селе Манжерок Республики Алтай. 25-летняя жительница Кузбасса за рулём Mitsubishi ASX не справилась с управлением и съехала в канаву, где машина перевернулась.