Стали известны подробности ДТП с «перевёртышем» в Барнауле
Пострадавших нет
31 июля 2022, 16:16, Никита Черников
31 июля в Барнауле в результате ДТП перевернулся легковой автомобиль. Подробности происшествия рассказали в ГИБДД, сообщает Telegram-канал «В курсе 22».
По данным полиции, на участке столкнулись две машины — Toyota Windom под управлением водителя 2000 года рождения и ВАЗ, за рулём которого был мужчина 1976 года рождения.
От удара отечественное авто опрокинулось. Пострадавших нет.
Ранее в Барнауле дорожный конфликт закончился дракой с применением монтировки.
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