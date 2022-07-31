Стали известны подробности ДТП с «перевёртышем» в Барнауле

31 июля в Барнауле в результате ДТП перевернулся легковой автомобиль. Подробности происшествия рассказали в ГИБДД, сообщает Telegram-канал «В курсе 22».

По данным полиции, на участке столкнулись две машины — Toyota Windom под управлением водителя 2000 года рождения и ВАЗ, за рулём которого был мужчина 1976 года рождения.

От удара отечественное авто опрокинулось. Пострадавших нет.

Ранее в Барнауле дорожный конфликт закончился дракой с применением монтировки.