Стали известны подробности поджога кафе в барнаульском парке «Эдельвейс»
Подозреваемый был пьян
16 мая 2022, 12:30, Никита Черников
Деревянное кафе в барнаульском парке «Эдельвейс» поджёг бывший работник заведения, сообщает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.
По его данным, 39-летний мужчина крепко выпил и решил спалить здание, так как ему не выплатили долги по зарплате. Теперь злоумышленнику грозит уголовное наказание по статье об умышленном уничтожении имущества.
Напомним, кафе в «Эдельвейсе» сгорело в ночь на 14 мая. В МЧС вероятной причиной произошедшего назвали поджог.
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