Стали известны подробности поджога кафе в барнаульском парке «Эдельвейс»

Деревянное кафе в барнаульском парке «Эдельвейс» поджёг бывший работник заведения, сообщает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.

По его данным, 39-летний мужчина крепко выпил и решил спалить здание, так как ему не выплатили долги по зарплате. Теперь злоумышленнику грозит уголовное наказание по статье об умышленном уничтожении имущества.

Напомним, кафе в «Эдельвейсе» сгорело в ночь на 14 мая. В МЧС вероятной причиной произошедшего назвали поджог.