Стоянку автомобилей ограничат на 16 участках в Барнауле

В Барнауле для уборки снега с 26 декабря ограничат стоянку машин ещё на 16 дорожных участках, сообщили в мэрии.

Ограничения будут действовать круглосуточно по следующим адресам:

• ул. Северо-Западная, от ул. Антона Петрова до ул. Георгия Исакова (нечётная сторона, не включая парковочные карманы);

• малый Павловский тракт, от ул. Солнечная Поляна до проезда Северного Власихинского;

• ул. Панфиловцев, в районе здания № 6 (кроме автобусов);

• ул. Лазурная, от ул. Взлётной до проезда Северного Власихинского (не включая парковочные карманы);

• проезд Северный Власихинский, от пр. Энергетиков до Павловского тракта (не включая парковочные карманы);

• малая проезжая часть Павловского тракта, в районе зданий № 243, 231, 203;

• проезд Северный Власихинский, от ул. Лазурной до ул. Шумакова (не включая парковочные карманы);

• пр. Калинина, от ул. Северо-Западной до ул. Чеглецова;

• ул. Мерзликина, в районе лестницы к многофункциональному спортивному комплексу «Титов Арена».

Только в ночное время парковку ограничат на участках:

• ул. Юрина, от ул. Телефонной до здания № 129а;

• пр. Социалистический, от здания № 26 до здания № 128;

• ул. Георгия Исакова, от ул. 2-й Северо-Западной до ул. Телефонной (не включая парковочные карманы);

• ул. 5-я Западная, в районе здания № 77;

• ул. 1-я Западная, в районе здания № 17;

• ул. Ленинградская, от ул. Антона Петрова до ул. Энтузиастов;

• ул. Островского, в районе здания № 2 по ул. 50 лет СССР.

Напомним, с 30 ноября в Барнауле также ограничили стоянку по 14 адресам. Запрет на парковку действует на участках улиц Ползунова, Сергея Ускова, Сиреневой, Гаражной, Пролетарской и некоторых других.

Также добавим, что с 2 декабря на парковке барнаульского ТЦ Dommer запретят ночную стоянку из-за любителей дрифта.