Стоянку автомобилей ограничат на 16 участках в Барнауле

На некоторых улицах мера будет действовать круглосуточно

30 ноября 2022, 16:02, Никита Черников

В Барнауле для уборки снега с 26 декабря ограничат стоянку машин ещё на 16 дорожных участках, сообщили в мэрии.

Ограничения будут действовать круглосуточно по следующим адресам:

  • • ул. Северо-Западная, от ул. Антона Петрова до ул. Георгия Исакова (нечётная сторона, не включая парковочные карманы);

  • • малый Павловский тракт, от ул. Солнечная Поляна до проезда Северного Власихинского;

  • • ул. Панфиловцев, в районе здания № 6 (кроме автобусов);

  • • ул. Лазурная, от ул. Взлётной до проезда Северного Власихинского (не включая парковочные карманы);

  • • проезд Северный Власихинский, от пр. Энергетиков до Павловского тракта (не включая парковочные карманы);

  • • малая проезжая часть Павловского тракта, в районе зданий № 243, 231, 203;

  • • проезд Северный Власихинский, от ул. Лазурной до ул. Шумакова (не включая парковочные карманы);

  • • пр. Калинина, от ул. Северо-Западной до ул. Чеглецова;

  • • ул. Мерзликина, в районе лестницы к многофункциональному спортивному комплексу «Титов Арена».

Только в ночное время парковку ограничат на участках:

  • • ул. Юрина, от ул. Телефонной до здания № 129а;

  • • пр. Социалистический, от здания № 26 до здания № 128;

  • • ул. Георгия Исакова, от ул. 2-й Северо-Западной до ул. Телефонной (не включая парковочные карманы);

  • • ул. 5-я Западная, в районе здания № 77;

  • • ул. 1-я Западная, в районе здания № 17;

  • • ул. Ленинградская, от ул. Антона Петрова до ул. Энтузиастов;

  • • ул. Островского, в районе здания № 2 по ул. 50 лет СССР.

Напомним, с 30 ноября в Барнауле также ограничили стоянку по 14 адресам. Запрет на парковку действует на участках улиц Ползунова, Сергея Ускова, Сиреневой, Гаражной, Пролетарской и некоторых других.

Также добавим, что с 2 декабря на парковке барнаульского ТЦ Dommer запретят ночную стоянку из-за любителей дрифта.

Правда ли, что на парковке возле барнаульского ТЦ запретят ночную стоянку?

Правда ли, что на парковке возле барнаульского ТЦ запретят ночную стоянку?

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