12-летняя девочка утонула в реке в Новосибирской области

В Новосибирской области следователи устанавливают обстоятельства гибели 12-летней девочки, утонувшей в реке Изылы, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Трагедия случилась утром 16 апреля в селе Вассино Тогучинского района. Школьница на глазах очевидцев упала в воду, поскользнувшись на бетонной плите, используемой для перехода через реку.

Тело погибшей так и не нашли, однако поиски ведутся круглосуточно.

Следователи проводят доследственную проверку: устанавливают причины и обстоятельства случившегося, а также опрашивают свидетелей.

В конце марта в Иркутске трое подростков провалились под лёд Ангары, один из них погиб.