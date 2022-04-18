12-летняя девочка утонула в реке в Новосибирской области

Всё случилось на глазах у очевидцев

18 апреля 2022, 17:46, Никита Черников

В Новосибирской области следователи устанавливают обстоятельства гибели 12-летней девочки, утонувшей в реке Изылы, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Трагедия случилась утром 16 апреля в селе Вассино Тогучинского района. Школьница на глазах очевидцев упала в воду, поскользнувшись на бетонной плите, используемой для перехода через реку.

Тело погибшей так и не нашли, однако поиски ведутся круглосуточно.

Следователи проводят доследственную проверку: устанавливают причины и обстоятельства случившегося, а также опрашивают свидетелей.

В конце марта в Иркутске трое подростков провалились под лёд Ангары, один из них погиб.

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