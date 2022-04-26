Тело женщины без рук и головы нашли на берегу Оби

В Новосибирске следователи проводят проверку после обнаружения женщины без рук и головы на берегу Оби. Об этом сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на источник в областном управлении СК.

По данным издания, тело недалеко от станции Мочище в районе дома отдыха случайно нашёл мужчина, который приехал на берег отдохнуть.

Собеседник издания уточнил, что женщина, по предварительным данным, погибла ещё летом 2021 года. Её личность пока не установлена.

«Скорее всего, тело разложилось в воде, более точно должны сказать эксперты», — сказал он, отметив.

Ранее в Новосибирской области утонула 12-летняя школьница, поскользнувшись на бетонной плите, используемой для перехода через реку.