В Алтайском крае осудят мужчину за контрабанду лесоматериалов на 31 млн рублей

Житель Алтайского края предстанет перед судом за пособничество в контрабанде лесоматериалов на сумму более 31 млн рублей. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю, силовики вместе с таможней раскрыли незаконную деятельность 40-летнего мужчины, который причастен к работе канала контрабанды стратегически важных ресурсов в Среднюю Азию.

Как установили правоохранители, с января 2021 года по март 2022 при пособничестве обвиняемого за пределы России автомобильным транспортом было незаконно вывезли более двух тысяч кубометров пиломатериалов хвойных пород стоимостью более 31 миллиона рублей.

Мужчина пользовался доступом к единой государственной автоматизированной информационной системе учёта и сделок с ней, в которой от имени своего близкого родственника изготавливал документы с недостоверными сведениями о товаре и сделках с ним. Делал он это в интересах иностранных коммерческих организаций, которые приобретали в Алтайском крае продукцию лесозаготовителей без правоустанавливающих документов.

За каждый фиктивный документ мужчина получал в среднем около 20 тысяч рублей.

На основании переданных материалов Алтайским линейным управлением МВД России расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (пособничество в незаконном перемещении через Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере). Уголовное дело с утверждённым Рубцовским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в Рубцовский районный суд для рассмотрения по существу.