В Барнауле, предположительно, задержали полицейского по делу о скандально известном автосалоне

9 августа сотрудники барнаульской полиции задержали, предположительно, старшего оперуполномоченного подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Центральному району. Как сообщает «Толк», полицейский мог быть причастен к уголовному делу о работе скандального автосалона в Барнауле.

По заявлениям источников, сотрудник правоохранительных органов якобы входил в группу, которая занималась расследованием уголовного дела в отношении автосалона. Предположительно, за взятку в 1 млн рублей он не выполнял поручения и разглашал фигурантам оперативную информацию.

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Ранее издание сообщало, что в Барнауле возбудили уголовное дело в отношении владельцев одного из городских автосалонов — полицейских заинтересовали заявления от жителей Алтайского края, которые пожаловались на то, что вместо новых автомобилей приобрели в автосалоне подержанные машины по завышенным ценам.

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Напомним, что в прошлом году несколько жителей Алтайского края и соседних регионов пожаловались в редакцию amic.ru на автосалон, который подозревают в обмане. Их привлекли «сказочно» низкие цены на сайте дилера. Но по итогу клиенты заключили с автоцентром договоры совсем на других, невыгодных для себя условиях. Почему так вышло, люди объяснить не могут. В случившемся они обвиняют менеджеров салона, которые якобы ввели их в заблуждение во время сделки.

Так, ещё в марте пенсионер из Белокурихи хотел продать автоцентру свой Hyundai Solaris за 450 тысяч рублей и купить Renault Duster 2012 года за 650 тысяч. По телефону мужчину заверили, что цены окончательные. Поверив, мужчина отправился в Барнаул. По словам сына пенсионера, в салоне он провёл больше 10 часов. А уехал домой уставший, измученный и с Renault Duster за 799 тысяч рублей. Причём свою Solaris он в итоге продал всего за 380 тысяч рублей. Кроме того, сделку мужчине оформили в кредит на семь лет под «кабальные» 18% годовых.

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В сентябре 2021 года стал известно, что в полицию Барнаула поступило тридцать заявлений на автоцентр. Люди подозревают, что могли столкнуться с обманом в автосалоне при покупке авто.