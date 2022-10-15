В Барнауле задержали подозреваемого в кражах телефонов на 360 тысяч рублей

В Барнауле задержали подозреваемого в краже мобильных телефонов на 360 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, мужчина «работал» на остановках, в общественном транспорте и торговых центрах.

Накануне в полицию обратилась 24-летняя жительница краевой столицы, у которой из кармана куртки тайно похитили сотовый телефон стоимостью 13 тысяч рублей. По её словам, вечером она стояла на автобусной остановке и ждала подходящий транспорт. Как только девушка стала заходить в автобус, она почувствовала, что сзади её толкнул какой-то мужчина, но не придала этому значения. Через некоторое время потерпевшая решила достать из кармана куртки телефон, но обнаружила его пропажу.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий задержали ранее не судимого 45-летнего жителя Новоалтайска. При задержании полицейские изъяли сотовый телефон. По предварительной информации, подозреваемый причастен к совершению семи краж дорогостоящих гаджетов из общественного транспорта и двух краж телефонов у посетителей торговых центров. Похищенную технику фигурант сбывал неизвестным лицам, а деньгами распоряжался по своему усмотрению.