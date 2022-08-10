В ГИБДД рассказали подробности гибели водителя от отскочившего буксировочного крюка в Алтайском крае

В селе Солоновка Волчихинского района погиб водитель грузовика из-за отскочившего в голову буксировочного крюка. Подробности происшествия рассказали в ГИБДД по Алтайскому краю.

Инцидент случился 9 августа в 11:40. 29-летний водитель грузовика MAN буксировал другой грузовик этой же фирмы.

Но в один момент трос оборвался, и отскочивший от него крюк пробил лобовое стекло, в результате чего 43-летний шофёр буксируемого грузовика получил травму и скончался на месте до приезда скорой.

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