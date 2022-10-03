В Госдуме заявили о пропаже 1,5 млн комплектов военной формы для мобилизованных

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что из пунктов приёма личного состава пропало 1,5 млн комплектов военной формы для мобилизованных. Как сообщает Telegram-канал «Подъём», он заявил, что сейчас у российской армии наблюдаются проблемы «то с формой, то ещё с чем-то».

По словам Гурулева, отсутствие 1,5 млн комплектов формы пока никто и нигде не может объяснить. Он предположил, что вопрос стоит задать уволенному заместителю министра обороны Дмитрию Булгакову.

«Его не надо отправлять на другую работу, а надо конкретно спрашивать, куда, где и почему так случилось, что у нас мобилизованные не получают форму», — заявил Гурулев.

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Общество Алтайский военком опроверг сведения о необходимости мобилизованным покупать себе обмундирование

Напомним, что ранее военный комиссар Республики Алтай Олег Денисенко опроверг фейк о необходимости мобилизованным покупать себе обмундирование. По словам военкома, Минобороны РФ полностью обеспечивает всех призванных по частичной мобилизации солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров продовольствием и одеждой.