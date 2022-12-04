В Подмосковье девочку-подростка подозревают в убийстве шестилетнего брата

В Подмосковье девочку-подростка подозревают в убийстве младшего брата. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

По предварительным данным, 14-летняя девочка насмерть забила шестилетнего мальчика в собственном доме.

«Возбуждено уголовное дело по факту убийства шестилетнего мальчика (пункт „в“ части 2 статьи 105 УК России). По подозрению в убийстве задержана 14-летняя сестра ребёнка», — рассказали в СК.

Следователи уже допросили родителей девочки. Также они собираются допросить школьных учителей ребёнка.

Девочке назначат психолого-психиатрическую экспертизу.