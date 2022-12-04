В Подмосковье девочку-подростка подозревают в убийстве шестилетнего брата
Предполагается, что подозреваемая дома насмерть забила мальчика
5 декабря 2022, 06:55, Илья Звягинцев
В Подмосковье девочку-подростка подозревают в убийстве младшего брата. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
По предварительным данным, 14-летняя девочка насмерть забила шестилетнего мальчика в собственном доме.
«Возбуждено уголовное дело по факту убийства шестилетнего мальчика (пункт „в“ части 2 статьи 105 УК России). По подозрению в убийстве задержана 14-летняя сестра ребёнка», — рассказали в СК.
Следователи уже допросили родителей девочки. Также они собираются допросить школьных учителей ребёнка.
Девочке назначат психолого-психиатрическую экспертизу.
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