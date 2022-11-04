В салоне было 49 пассажиров. Появились подробности столкновения автобуса с грузовиком в Алтайском крае
В момент аварии в грузовом авто не было водителя
В МВД рассказали подробности жёсткого ДТП в Залесовском районе Алтайского края, участниками которого стали пассажирский автобус и грузовик.
Авария случилась 4 ноября в 11:29 на 144-м километре трассы Алтай — Кузбасс.
По предварительным данным, 33-летний водитель автобуса King Long, следовавшего по маршруту Барнаул — Междуреченск, перевозил 49 пассажиров. По пути шофёр не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине встречной полосы грузовик Volvo с полуприцепом-цистерной, а затем въехал в кювет.
У грузового автомобиля сильно повреждена кабина / Фото: «Инцидент Барнаул»
В большегрузе водителя в этот миг не было. Пострадавших нет.
Напомним, 31 октября в Романовском районе Алтайского края рейсовый автобус слетел с трассы, так как водитель не справился с управлением.