В трёх районах Алтайского края ввели режим повышенной готовности из-за природных пожаров

Режим повышенной готовности в связи с угрозой возникновения природных пожаров и со сложной пожароопасной обстановкой ввели в Шипуновском, Бурлинском и Хабарском районах Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что до 18 апреля в западных районах края местами ожидается высокая пожароопасность. В настоящее время 4 класс горимости наблюдается в Угловском районе.

«В готовности к оперативному реагированию на пожары находятся 1159 патрульных, 701 патрульно-маневренная, 144 маневренных и 69 патрульно-контрольных групп. Для контроля ситуации и принятия оперативных мер реагирования на базе ГУ МЧС России по Алтайскому краю начинает действовать межведомственный штаб, в состав которого войдут представители региональных управлений МЧС, МВД, Росгвардии, Россельхознадзора, а также Минприроды края и Управления ГОЧС и ПБ в Алтайском крае», — говорится в сообщении.

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В МЧС добавили, что самая распространённая причина природных пожаров — неосторожное обращение с огнём. Однако нередко присутствует и злой умысел.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае выросло количество природных пожаров. Космический мониторинг, по данным МЧС, выявил в девять раз больше термических точек, чем год назад. Также напомним, что 12 апреля в Алтайском крае было объявлено о начале пожароопасного сезона.

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