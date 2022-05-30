Жену и сына бывшего замглавы Барнаула Дёмина осудили за оскорбление суда и угрозы сотруднику ФСБ

Жена и сын осуждённого бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Дёмина получили приговоры за оскорбление суда и угрозы сотруднику ФСБ, сообщает «КП-Барнаул».

Напомним, 10 сентября 2021 года суд признал Сергея Дёмина виновным в получении крупных взяток и приговорил его к девяти годам колонии с выплатой штрафа 15,1 млн рублей и конфискацией имущества. Жена экс-чиновника Ольга и их сын Олег оказались недовольны назначенным наказанием и устроили скандал в зале суда, оскорбив прокурора и судью. Кроме того, потом Дёмин-младший в мессенджере и по телефону угрожал сотруднику регионального управления ФСБ, который осуществлял оперативное сопровождение по уголовному делу в отношении его отца.

В итоге той же осенью Ольгу Дёмину обвинили по статье о неуважении к суду, а её сына Олега — также по статье о неуважении к суду и угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Свою вину они тогда признали.

Суд в итоге, отмечает «КП», оштрафовал Олега Дёмина на 30 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на шесть месяцев, а iPhone, с которого он угрожал сотруднику ФСБ, обратили в доход государства. Его мать, Ольгу Дёмину, приговорили к обязательным работам на 300 часов.