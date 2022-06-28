Жесткая авария с пострадавшими произошла в Барнауле

В Барнауле произошла жесткая авария с участием двух иномарок. Об этом сообщили amic.ru в «Аваркоме».

Инцидент произошел на пересечении улиц Попова и Сергея Семёнова. По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота» выполнял разворот по улице Попова, но не уступил дорогу «Фольцвагену», который двигался по главной дороге.

В результате столкновения «Тойота» получила серьезные повреждения, а водитель машины попал в больницу с множественными травмами.