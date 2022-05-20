Жильцов дома в Барнауле, которых эвакуировали после сообщения о хлопке, пустили в квартиры

Жильцов дома на улице Пролетарской, 150, в Барнауле, в котором вечером 20 мая прозвучал сильный грохот, начали пускать в квартиры, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, вечером 20 мая спасателям поступило сообщение о хлопке и обрушении стены в одной из квартир многоэтажки. На улицу вывели порядка 180 человек из двух подъездов. Позднее информация о рухнувшей стене не подтвердилась. На месте однако продолжала работать комиссия, которая осматривала каждую квартиру. После её выводов планировалось либо эвакуировать дом, либо пустить людей обратно.