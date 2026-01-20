Производитель крупы из Алтайского края взыскал 50 тысяч долларов с компании из Малайзии

Товар был отгружен и получен покупателем, однако оплата за него так и не поступила

Производственная компания "Геркулес" из Первомайского района Алтайского края выиграла судебный спор с иностранным партнером из Малайзии, который не оплатил экспортную поставку продукции, следует из материалов, размещенных в картотеке Арбитражного суда Алтайского края.

Как установил суд, конфликт возник между ПК "Геркулес", крупным региональным производителем круп, и малайзийской компанией "Эвергрин Глобал Ресорсиз". Стороны заключили договор на поставку гороха в объеме 71,7 тонны по цене 670 долларов за тонну. Общая стоимость экспортной партии составила около 48 тысяч долларов.

Товар был отгружен и получен покупателем, однако оплата за него так и не поступила. После безрезультатных попыток урегулировать вопрос в досудебном порядке алтайская компания обратилась в суд, заявив требования о взыскании основного долга, а также неустойки в размере около двух тысяч долларов.

В ходе разбирательства суд пришел к выводу, что факт поставки продукции подтвержден в полном объеме, тогда как ответчик не представил доказательств оплаты. В итоге требования истца были удовлетворены полностью, и с малайзийской стороны взыскали более 50 тысяч долларов с учетом пеней.