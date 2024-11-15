Производители молока снизили цены из-за проверки Генпрокуратуры

Цена поднялась без объективных экономических оснований

15 ноября 2024, 07:14, ИА Амител

Молоко / Фото: unsplash.com / Mehrshad Rajabi

Производители скорректировали цены на молоко до прежнего уровня в ходе проверки Генпрокуратуры. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Установлено, что цена молока поднялась без объективных экономических оснований. На это указали крупнейшим производителям, таким как АО "Вимм-билль-данн", ООО "Экомилк" и другим.

Предприятия в ответ на проверки заявили, что предпримут действия для снижения цен на молоко до предыдущего уровня.

Ранее "Ведомости" сообщили, что крупнейший производитель питьевого молока "Вимм-билль-данн", принадлежащий американской PepsiCo, уведомил торговые сети о повышении отпускных цен с 1 ноября. Увеличение составило 3,4%. Другой крупный участник рынка, компания "Экомилк", с 1 октября повысила свои цены для магазинов на 10%.

После этого генпрокурор Игорь Краснов поручил провести проверку и дать оценку действиям хозяйствующих субъектов.