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Производители молока снизили цены из-за проверки Генпрокуратуры

Цена поднялась без объективных экономических оснований

15 ноября 2024, 07:14, ИА Амител

Молоко / Фото: unsplash.com / Mehrshad Rajabi
Молоко / Фото: unsplash.com / Mehrshad Rajabi

Производители скорректировали цены на молоко до прежнего уровня в ходе проверки Генпрокуратуры. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Установлено, что цена молока поднялась без объективных экономических оснований. На это указали крупнейшим производителям, таким как АО "Вимм-билль-данн", ООО "Экомилк" и другим.

Предприятия в ответ на проверки заявили, что предпримут действия для снижения цен на молоко до предыдущего уровня.

Ранее "Ведомости" сообщили, что крупнейший производитель питьевого молока "Вимм-билль-данн", принадлежащий американской PepsiCo, уведомил торговые сети о повышении отпускных цен с 1 ноября. Увеличение составило 3,4%. Другой крупный участник рынка, компания "Экомилк", с 1 октября повысила свои цены для магазинов на 10%.

После этого генпрокурор Игорь Краснов поручил провести проверку и дать оценку действиям хозяйствующих субъектов.

цены Продукты

Комментарии 13

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ВВП

07:23:55 15-11-2024

Сначала доим коров, потом покупателей. Просто бизнес(

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Гость

07:33:28 15-11-2024

И кого эта проверка посадила ?
Или эта диверсия и фейки не соизмеримы ?

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Гость

07:49:10 15-11-2024

Обана, вон оно как, оскал капитализма оказывается иногда свою роль играет

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Гость

08:10:40 15-11-2024

Была информация, что россиян принудили есть на двадцать процентов меньше, как это сделать? Очень просто, повысить цены. Это коснулось прокуроров, вот они и возбудились.

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Гость

08:15:48 15-11-2024

Т.е. "жировая" прослойка позволяла торговать по старым ценам, но захотелось поднять побольше? А если глубже копнуть, то м.б. и еще снизить получится?

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Гость

08:37:16 15-11-2024

Про масло представители производителей утверждают , что это ритейл поднял цены до такого уровня

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Гость

11:32:10 15-11-2024

Ну да, еще и продавать его стали в килограммах.

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Гость

12:19:38 15-11-2024

Если посмотреть цены на молоко и масло в торговых сетях, то больше всего поднялись цены именно у местных производителей! Особенно " Молочная сказка" ооочень ценит свою продукцию. Почему так?! Аграрный край, ну да... Местные надзорные органы не хотят проверить обоснованность цен на продукцию этих предприятий? Там проценты будут охренительные. Если, что у меня кассовые чеки сохранились)) Можно испытать шок, сравнив цены даже за год разницы, а уж за 2-3 года там вообще " туши свет ".

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Гость

12:22:34 15-11-2024

Гость (12:19:38 15-11-2024) Если посмотреть цены на молоко и масло в торговых сетях, то ... А где вы нашли чеки с отпускной ценой с завода молочной сказки в торговые сети? М.б. это сети цену задирают? Или у вас счета-фактуры имеются?

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Гость

12:35:02 15-11-2024

Гость (12:22:34 15-11-2024) А где вы нашли чеки с отпускной ценой с завода молочной сказ... Может. Но больше всего цены выросли именно на продукцию этих производителей.
Если торговые сети то это нонсенс т. к. логистическая цепочка меньше.
Естественно речь про чеки из магазинов.
Жаль сюда нельзя прислать фото, это вообще всех цен касается, по памяти мы помним, НО не так хорошо ))
п

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Гость

12:46:48 15-11-2024

Гость (12:35:02 15-11-2024) Может. Но больше всего цены выросли именно на продукцию этих... А зачем вы храните чеки несколько лет?

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Гость

13:56:58 15-11-2024

Гость (12:46:48 15-11-2024) А зачем вы храните чеки несколько лет?... Для потомков))))))
Из интереса. Пруфы так сказать. И вся правда об инфляции как она есть.


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Гость

13:18:32 15-11-2024

Может они хотели сотрудникам зарплаты поднять. А теперь не поднимут.
Жесткое регулирование цены приводит к дефициту.

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