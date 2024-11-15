Производители молока снизили цены из-за проверки Генпрокуратуры
Цена поднялась без объективных экономических оснований
15 ноября 2024, 07:14, ИА Амител
Производители скорректировали цены на молоко до прежнего уровня в ходе проверки Генпрокуратуры. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Установлено, что цена молока поднялась без объективных экономических оснований. На это указали крупнейшим производителям, таким как АО "Вимм-билль-данн", ООО "Экомилк" и другим.
Предприятия в ответ на проверки заявили, что предпримут действия для снижения цен на молоко до предыдущего уровня.
Ранее "Ведомости" сообщили, что крупнейший производитель питьевого молока "Вимм-билль-данн", принадлежащий американской PepsiCo, уведомил торговые сети о повышении отпускных цен с 1 ноября. Увеличение составило 3,4%. Другой крупный участник рынка, компания "Экомилк", с 1 октября повысила свои цены для магазинов на 10%.
После этого генпрокурор Игорь Краснов поручил провести проверку и дать оценку действиям хозяйствующих субъектов.
07:23:55 15-11-2024
Сначала доим коров, потом покупателей. Просто бизнес(
07:33:28 15-11-2024
И кого эта проверка посадила ?
Или эта диверсия и фейки не соизмеримы ?
07:49:10 15-11-2024
Обана, вон оно как, оскал капитализма оказывается иногда свою роль играет
08:10:40 15-11-2024
Была информация, что россиян принудили есть на двадцать процентов меньше, как это сделать? Очень просто, повысить цены. Это коснулось прокуроров, вот они и возбудились.
08:15:48 15-11-2024
Т.е. "жировая" прослойка позволяла торговать по старым ценам, но захотелось поднять побольше? А если глубже копнуть, то м.б. и еще снизить получится?
08:37:16 15-11-2024
Про масло представители производителей утверждают , что это ритейл поднял цены до такого уровня
11:32:10 15-11-2024
Ну да, еще и продавать его стали в килограммах.
12:19:38 15-11-2024
Если посмотреть цены на молоко и масло в торговых сетях, то больше всего поднялись цены именно у местных производителей! Особенно " Молочная сказка" ооочень ценит свою продукцию. Почему так?! Аграрный край, ну да... Местные надзорные органы не хотят проверить обоснованность цен на продукцию этих предприятий? Там проценты будут охренительные. Если, что у меня кассовые чеки сохранились)) Можно испытать шок, сравнив цены даже за год разницы, а уж за 2-3 года там вообще " туши свет ".
12:22:34 15-11-2024
Гость (12:19:38 15-11-2024) Если посмотреть цены на молоко и масло в торговых сетях, то ... А где вы нашли чеки с отпускной ценой с завода молочной сказки в торговые сети? М.б. это сети цену задирают? Или у вас счета-фактуры имеются?
12:35:02 15-11-2024
Гость (12:22:34 15-11-2024) А где вы нашли чеки с отпускной ценой с завода молочной сказ... Может. Но больше всего цены выросли именно на продукцию этих производителей.
Если торговые сети то это нонсенс т. к. логистическая цепочка меньше.
Естественно речь про чеки из магазинов.
Жаль сюда нельзя прислать фото, это вообще всех цен касается, по памяти мы помним, НО не так хорошо ))
п
12:46:48 15-11-2024
Гость (12:35:02 15-11-2024) Может. Но больше всего цены выросли именно на продукцию этих... А зачем вы храните чеки несколько лет?
13:56:58 15-11-2024
Гость (12:46:48 15-11-2024) А зачем вы храните чеки несколько лет?... Для потомков))))))
Из интереса. Пруфы так сказать. И вся правда об инфляции как она есть.
13:18:32 15-11-2024
Может они хотели сотрудникам зарплаты поднять. А теперь не поднимут.
Жесткое регулирование цены приводит к дефициту.