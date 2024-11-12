Генпрокурор Краснов поручил проверить ситуацию с повышением цен на молоко

Проверка проходит с привлечением ФАС России, Минсельхоза и Минпромторга

12 ноября 2024, 20:37, ИА Амител

Бутылки с молоком / Фото: unsplash.com / Mehrshad Rajabi

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку после сообщений о повышении производителями цен на молоко. Как заявила пресс-служба ведомства, она проходит с привлечением ФАС России, Минсельхоза России и Минпромторга России.

"С учетом особой социальной значимости молочной продукции органы прокуратуры дадут принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов", – подчеркнули в Генпрокуратуре.

По факту нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на особом контроле в ведомстве.

Ранее "Ведомости" сообщили, что крупнейший производитель питьевого молока "Вимм-билль-данн", принадлежащий американской PepsiCo, уведомил торговые сети о повышении отпускных цен с 1 ноября. Увеличение составило 3,4%. Другой крупный участник рынка, компания "Экомилк", с 1 октября повысила свои цены для магазинов на 10%.