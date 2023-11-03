Производство БАДов и товаров для красоты построят в Барнауле
Предприятие, которое реализует проект, посетили городские власти
03 ноября 2023, 19:40, ИА Амител
В Барнауле построят производственное помещение для изготовления БАДов и товаров для красоты и здоровья. Проект реализует косметическая компания "МейТан". Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. Инвестиции в проект составят более 30 млн рублей, на предприятии планируют создать до 25 рабочих мест.
Качество выпускаемой продукции и перспективы его развития обсудили в ходе выездного совещания председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич, руководитель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула Наталья Кротова, глава администрации Железнодорожного района Андрей Курышин, а также представители компании "МейТан".
Год назад компания на собственной базе открыла производство фитокапсул и травяных чаев. Сырьем для большинства видов продукции здесь служат алтайские травы.
"Пару лет назад стоял каркас здания. Был создан проект, подбирали оборудование с учетом последовательности производства и мощностей. Строились производственные линии по созданию продукта от переработки сырья до упаковки", – рассказал директор по исследованиям и разработкам предприятия Виталий Царев.
Один из видов продукции, которую производят на предприятии, – травяные сборы. Помимо сухого лекарственного растительного сырья, в их состав входит экстракт. Оператор Евгений Гончаров продемонстрировал гостям процесс упаковки растительного сырья в специальный термосвариваемый фильтр.
Главным секретом успеха здесь считают опытные кадры.
"Каждый из наших рабочих – профессионал, заинтересованный в том, чтобы продукция на выходе была безопасной, полезной и соответствовала всем необходимым нормам", – подчеркивает Виталий Царев.
Компания также реализует благотворительный проект "Жизнь одна", в рамках которого открывает в детских больницах игровые комнаты, учебные классы и залы ЛФК. Всего за 14 лет работы открыть уже 43 комнаты, из них 11 – в отделениях Краевого центра охраны материнства и детства и Алтайской краевой офтальмологической больницы.
"Мы сотрудничаем с сибирскими учеными. Заключен договор с Алтайским государственным медицинским университетом и Алтайским государственным университетом на проведение практических обучающих занятий для студентов на базе нашего наукоемкого производства", – отмечают на предприятии.
Председатель барнаульской гордумы Галина Буевич отметила, что компания много внимания уделяет вопросам качества выпускаемой продукции – на всех этапах производства введены системы контроля. Это необходимо для того, чтобы продукция была безопасной и полезной для барнаульцев, добавила она.
Всего в Барнауле на 1 октября 2023 года осуществляют деятельность 39,4 тысячи предприятий. Большая часть из них – субъекты малого и среднего предпринимательства. Они перечислили в городской бюджет 3 053 млн рублей, что составляет 52,4% от общего поступления доходов.
Ранее сообщалось, что Алтайский край занял второе место в СФО по росту промышленности. Индекс промпроизводства в регионе за первые три квартала 2023 года составил 107%. Первое место в рейтинге заняла Новосибирская область с показателем 107,4%.
20:20:54 03-11-2023
Компания " Эвалар " тоже всем утверждает , что использует местное сырье ( выращенное на Алтае ) , а производит свою продукцию из китайского сена ...
20:46:40 03-11-2023
БАД=МММ в медицине...
09:55:00 04-11-2023
Узаконенный лохотрон.
12:06:29 04-11-2023
супер новость!!!наконец то мы будем пользоваться настоящей, суверенной косметикой, произойдет импортозамещение!!!! надеемся,что продукция будет только для внутреннего рынка
13:04:07 04-11-2023
Польза БАДов сомнительна, ибо они не нуждаются в доклинических и клинических исследованиях, не прдлежат обязательной сертификации, а проходят только гигиеничечкую экспертизу. Единственная польза заключена в жирных кислотах, необходимых организму. Трава, как и ее экстракты, к слову сказать, по определению, не являются БАДами, и можно сколько угодно долго ездить по ушам, доказывая полезность БАДа. Проблема недостатка веществ в огранизме кроется в составе производимых пищевых продуктов, которые едва съедобны и далеки от Советских ГОСТов
15:01:44 04-11-2023
Гость22 (13:04:07 04-11-2023) Польза БАДов сомнительна, ибо они не нуждаются в доклиническ... ну зачем вы так? произошло импортозамещение, лучшие люди из любимой партии занимаются и производством и продажей продуктов для любимых россиян
16:52:06 04-11-2023
с 2014 года усиленно убирали конкуренцию на всех рынках продуктов, медицины, товаров других профилей, наконец все подчистили до конца, придумали импортозамещение, проще говоря монополизм, где все под контролем их цен и качества, теперь промывают россиянам головы прикрываясь патриотизмом и суверенным путем