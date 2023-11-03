Производство БАДов и товаров для красоты построят в Барнауле

Предприятие, которое реализует проект, посетили городские власти

03 ноября 2023, 19:40, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле построят производственное помещение для изготовления БАДов и товаров для красоты и здоровья. Проект реализует косметическая компания "МейТан". Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. Инвестиции в проект составят более 30 млн рублей, на предприятии планируют создать до 25 рабочих мест.

Качество выпускаемой продукции и перспективы его развития обсудили в ходе выездного совещания председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич, руководитель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула Наталья Кротова, глава администрации Железнодорожного района Андрей Курышин, а также представители компании "МейТан".

Год назад компания на собственной базе открыла производство фитокапсул и травяных чаев. Сырьем для большинства видов продукции здесь служат алтайские травы.

"Пару лет назад стоял каркас здания. Был создан проект, подбирали оборудование с учетом последовательности производства и мощностей. Строились производственные линии по созданию продукта от переработки сырья до упаковки", – рассказал директор по исследованиям и разработкам предприятия Виталий Царев.

Один из видов продукции, которую производят на предприятии, – травяные сборы. Помимо сухого лекарственного растительного сырья, в их состав входит экстракт. Оператор Евгений Гончаров продемонстрировал гостям процесс упаковки растительного сырья в специальный термосвариваемый фильтр.

Главным секретом успеха здесь считают опытные кадры.

"Каждый из наших рабочих – профессионал, заинтересованный в том, чтобы продукция на выходе была безопасной, полезной и соответствовала всем необходимым нормам", – подчеркивает Виталий Царев.

Компания также реализует благотворительный проект "Жизнь одна", в рамках которого открывает в детских больницах игровые комнаты, учебные классы и залы ЛФК. Всего за 14 лет работы открыть уже 43 комнаты, из них 11 – в отделениях Краевого центра охраны материнства и детства и Алтайской краевой офтальмологической больницы.

"Мы сотрудничаем с сибирскими учеными. Заключен договор с Алтайским государственным медицинским университетом и Алтайским государственным университетом на проведение практических обучающих занятий для студентов на базе нашего наукоемкого производства", – отмечают на предприятии.

Председатель барнаульской гордумы Галина Буевич отметила, что компания много внимания уделяет вопросам качества выпускаемой продукции – на всех этапах производства введены системы контроля. Это необходимо для того, чтобы продукция была безопасной и полезной для барнаульцев, добавила она.

Всего в Барнауле на 1 октября 2023 года осуществляют деятельность 39,4 тысячи предприятий. Большая часть из них – субъекты малого и среднего предпринимательства. Они перечислили в городской бюджет 3 053 млн рублей, что составляет 52,4% от общего поступления доходов.

Ранее сообщалось, что Алтайский край занял второе место в СФО по росту промышленности. Индекс промпроизводства в регионе за первые три квартала 2023 года составил 107%. Первое место в рейтинге заняла Новосибирская область с показателем 107,4%.