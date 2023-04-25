Вояж Онищенко. Главу района на Алтае могут отправить в отставку за "поездку" в Калугу

Прокуратура и Следственный комитет изучают детали командировки Николая Онищенко на животноводческий комплекс

25 апреля 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: "Моя округа"

Главу Завьяловского района Николая Онищенко могут отправить в отставку на ближайшей сессии местных депутатов, 28 апреля. Причиной такого неожиданного решения народных избранников стало расследование районной прокуратуры, которая подозревает Николая Онищенко в том, что он не поехал в командировку на молочный комбинат в Калужскую область, хотя средства на это были выделены из местного бюджета. Вместо этого глава района якобы несколько дней ездил куда-то на служебной машине по личным делам. А узнали об этом в прокуратуре совершенно случайно: из-за собаки главы района, бросившейся под автомобиль жителя села Завьялово. Он-то и обратился в правоохранительные органы. К расследованию уже подключился региональный Следственный комитет. Подробности запутанной истории изучал amic.ru.

В чём обвиняют главу района?

История с расследованием в отношении чиновника началась 29 января 2023 года, когда местный общественник, член ЛДПР Виталий Шиченко проезжал по улице Дачной мимо дома Николая Онищенко. Как следует из документов прокуратуры Завьяловского района (копии имеются в распоряжении amic.ru, – прим. ред.), в этот момент под автомобиль бросилась собака, и водитель, избегая столкновения, съехал в сугроб. Чтобы зафиксировать небольшие повреждения авто, мужчина вызвал на место происшествия инспекторов ГИБДД. Когда они приехали на улицу Дачную, выяснилось, что пёс, едва не угодивший под колёса, принадлежит главе района Николаю Онищенко, который в это время убирал снег на территории рядом с домом. Любопытно, что около гаража чиновника был припаркован автомобиль Nissan Terrano, принадлежащий муниципалитету. При этом машина, а это выяснилось уже позже, 29 января вообще по документам должна была стоять в гараже администрации района.

История с бросившейся под колёса собакой в итоге могла бы закончиться ничем, если бы Виталий Шиченко не обратился в районную прокуратуру. Ему показалось странным, что Николай Онищенко 29 января находился дома, хотя, по информации члена ЛДПР, глава администрации в это время должен был набираться опыта у руководства животноводческого комплекса ООО "Молоко Групп" в деревне Верховой Калужской области.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что по документам Онищенко с 27 по 29 января якобы отправился в другой регион России – к калужским животноводам. Причём командировочное удостоверение чиновник получил 27 января около 7 утра – в это время он должен был находиться в самолёте Барнаул – Москва. Из Завьялово в краевой центр чиновник, предположительно, добирался на служебном автомобиле Nissan Terrano. Вернулся на Алтай из столицы страны Онищенко, согласно командировочному удостоверению, вечером 29 января. Хотя в билете из Москвы в Барнаул, который предоставил прокуратуре чиновник, стоит другая дата – 28 января. Кстати, неизвестно, как глава района добирался из Москвы в Калужскую область. Кроме того, сотрудников ведомства заинтересовало, почему на билете рейса Москва – Барнаул не был оторван посадочный талон.

Сейчас прокуратура выясняет, действительно ли глава района летал в Калужскую область или с 27 по 29 января уезжал куда-то по личным делам на служебном автомобиле. В ведомстве, кстати, предполагают, что путевые листы, в которых указывается время передвижения автомобиля Nissan Terrano, являются фиктивными и кто-то их подделал. Из этих путевых листов следует, что после того как водитель отвёз Николая Онищенко в барнаульский аэропорт утром 27 января, автомобиль вернулся в Завьялово и ещё два раза возил по району других представителей администрации. При этом в прокуратуре выяснили, что это не так. А 29 января, когда собака чиновника бросилась под автомобиль местного жителя, Nissan Terrano по документам находился в гараже, а не у дома Николая Онищенко, как это было на самом деле.

По информации amic.ru, к расследованию возможного нецелевого использования бюджетных средств подключился региональный Следственный комитет. Впрочем, уже 28 апреля депутаты Завьяловского района могут, не дожидаясь окончания расследования, отправить Николая Онищенко в отставку.

В каких скандалах ещё участвовал Николай Онищенко?

В феврале 2023 года стало известно, что глава Завьяловского района может быть замешан в неприятной ситуации, связанной с браконьерством в Мамонтовском районе. По данным источников amic.ru, в рабочем кабинете Онищенко даже проводили обыск. Однако результаты расследования и степень причастности чиновника к уголовному делу до сих пор неизвестны.

Кроме того, в апреле этого года в исполкоме Общероссийского народного фронта (ОНФ) раскритиковали руководство Завьяловского района за намерение приобрести внедорожник Nissan X-Trail за 3,2 миллиона рублей. Руководитель исполкома ОНФ Сергей Войтюк лично обращался к главе муниципалитета Николаю Онищенко с предложением отказаться от приобретения дорогого внедорожника в пользу более бюджетного варианта. По мнению общественника, такой дорогостоящий автомобиль не по карману муниципалитету, поэтому стоит найти более дешёвое транспортное средство, а сэкономленные деньги направить на помощь алтайским бойцам, участвующим в спецоперации на Украине. Однако, несмотря на критику общественности, в администрации всё равно приобрели японский внедорожник за 3,2 миллиона рублей.