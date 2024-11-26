Прокуратура Алтайского края взяла на контроль восстановление водоснабжения в Барнауле

Проверку организовали по поручению прокурора региона

26 ноября 2024, 13:02, ИА Амител

Коммунальная авария в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

Прокуратура Алтайского края проверяет информацию об ограничении водоснабжения в домах Барнаула в связи с коммунальной аварией на Павловском тракте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверку поручил организовать прокурор Алтайского края Антон Герман.

"Прокуратура оценит соблюдение жилищных прав граждан, проверит своевременность и полноту мер, принятых должностными лицами, осуществляющими управление домами, а также ресурсоснабжающими организациями. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", – заявили в ведомстве.

Напомним, коммунальная авария произошла в Барнауле на пересечении Павловского тракта и улицы Новороссийской. Из-за повреждения запорной арматуры на водопроводе случился выход воды.

Известно, что ликвидировать аварию будут до 06:00 27 ноября.

На месте работают специалисты "Росводоканала" и "СоюзДонСтроя", а также представители районной администрации, УГОЧС и комитета по энергоресурсам и газификации. Кроме того, дежурят дорожные службы.