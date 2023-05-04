Первой там выступит Ольга Бузова

04 мая 2023, 13:00, ИА Амител

Новая сцена на "Планете Ку"

В развлекательном комплексе в Борзовой Заимке "Планета Ку" возвели новую сцену. Как стало известно amic.ru, её будут использовать для отвода звука от находящегося рядом жилья барнаульцев.

"Мы построили эту сцену, чтобы минимизировать слышимость мероприятий, проходящих в комплексе. Чтобы не мешать живущим в посёлке людям", – ответили в "Планете Ку" на запрос редакции.

Ранее один из читателей amic.ru предположил, что сцену возводят специально для Ольги Бузовой, которая выступит (возрастное ограничение 6+) там в следующую пятницу, 12 мая. Тогда в комплексе прокомментировали вопрос так: новую площадку возводят не только для Бузовой, но и других артистов.

















Новая сцена на "Планете Ку"

"Изначально мы проектировали объект именно под неё, потому что основная сцена не подходила по условиям её райдера. Но в итоге приняли решение построить хорошую современную сцену, которая будет отвечать высоким требованиям и использоваться под концерты высокого уровня", – подчеркнули в комплексе.

В ближайшие три месяца в "Планете Ку" пройдут концерты "Супер дискотека 90-х" (10 июня, 12+), выступят Филатов и Керас (24 июня, 6+), "Гаязовс бразерс" (8 июля, 12+) и один из самый эпатажных артистов конца 90-х Шура (29 июля, 12+). Также там пройдут и другие концерты, а ещё некоторые городские праздники и благотворительные мероприятия.

Добавим, что в Барнауле на других площадках выступят: 25 мая в "Фараоне" – Султан Лагучев (12+), 29 мая в ДК Моторостроителей – Николай Носков (12+), 6 июня в ДК Барнаула – Лариса Долина (6+).