Прокуратура начала проверку из-за пожара на свалке отходов под Камнем-на-Оби

Ведомство изучит деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами, установлены обстоятельства и причины возгорания

01 июля 2024, 22:59, ИА Амител

Фото: МЧС России по Алтайскому краю

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проверить исполнение природоохранного законодательства в связи с возгоранием на площадке временного накопления отходов под Камнем-на-Оби. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Речь идет о возгорании на площадке между Камнем-на-Оби и селом Караси. На месте работу специалистов координирует Каменский межрайонный прокурор Виктор Крапивин.

"Также в рамках реализации комплексного надзорного подхода будет оценена деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами, установлены обстоятельства и причины возгорания. При наличии оснований будут приняты комплексные меры прокурорского реагирования", – добавили в прокуратуре.

Как ранее заявляли в МЧС, угрозы населенным пунктам от пожара нет. В течение минувшей ночи бойцы 54 пожарно-спасательной части сдерживали распространение огня – проливали водой кромку свалки вдоль трассы. Работа продолжается и сейчас.