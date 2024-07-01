Прокуратура начала проверку из-за пожара на свалке отходов под Камнем-на-Оби
Ведомство изучит деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами, установлены обстоятельства и причины возгорания
01 июля 2024, 22:59, ИА Амител
Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проверить исполнение природоохранного законодательства в связи с возгоранием на площадке временного накопления отходов под Камнем-на-Оби. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Речь идет о возгорании на площадке между Камнем-на-Оби и селом Караси. На месте работу специалистов координирует Каменский межрайонный прокурор Виктор Крапивин.
"Также в рамках реализации комплексного надзорного подхода будет оценена деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами, установлены обстоятельства и причины возгорания. При наличии оснований будут приняты комплексные меры прокурорского реагирования", – добавили в прокуратуре.
Как ранее заявляли в МЧС, угрозы населенным пунктам от пожара нет. В течение минувшей ночи бойцы 54 пожарно-спасательной части сдерживали распространение огня – проливали водой кромку свалки вдоль трассы. Работа продолжается и сейчас.
00:00:27 02-07-2024
Ни чё ваша прокуратура не найдёт.
Там тоже матросы курили?