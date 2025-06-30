Прокуратура начала проверку после массового отравления на выпускном в Перми

Там подтвердили, что с 25 июня фиксировалось множество обращений к медикам

30 июня 2025, 08:14, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Прокуратура начала проверку по факту массового отравления в одном из развлекательных заведений Перми. Об этом сообщает РБК.

Как ранее сообщили СМИ, мама одного из школьников заявила, что ученики выпускного класса одной из пермских школ, их учителя и родители отравились во время празднования выпускного. Пострадали более 30 человек.

Мама школьника также поделилась, что в школу пришла представитель банкетного зала и рассказала об аналогичных случаях отравления после банкетов 24 и 26 июня. По ее словам, заведение не закрывали из-за того, что мероприятия были оплачены.

Мама одного из школьников заявляла, что на данный момент к расследованию подключились также Роспотребнадзор и Следственный комитет. В прокуратуре со ссылкой на предварительную информацию заявили, что с 25 июня зафиксированы неединичные случаи обращения граждан в больницы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления.