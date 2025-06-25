Прокуратура не смогла оспорить перевод под домашний арест директора соццентра "Рубикон"

Гельфенбайна задержали после гибели от отравления семи постояльцев алтайского соццентра "Рубикон"

25 июня 2025, 09:20, ИА Амител

Алик Гельфенбайн / Фото: прокуратура Алтайского края

Алтайский краевой суд оставил под домашнем арестом директора частного социального центра "Рубикон" Алика Гельфенбайна. Прокуратура пыталась оспорить решение первой инстанции, выпустившей обвиняемого из СИЗО, однако апелляция жалобу не удовлетворила. Информацию об этом amic.ru сообщили в Объединённой пресс-службе судов.

"Апелляционный суд оставил постановление без изменений. Алик Гельфенбайн находится под домашним арестом", – сообщили там.

В Алтайском краевом суде уточнили, что рассмотрение апелляционной жалобы со стороны прокуратуры состоялось ещё 10 июня 2025 года.

Отметим, что 23 мая 2025 года Гельфенбайна отпустили из СИЗО под домашний арест. В СИЗО он находится до конца ноября 2024 года. Срок заключения в СИЗО ему несколько раз продлевали, защита пыталась неоднократно оспорить эту меру пресечения.

Напомним, что против Гельфенбайна возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Его арестовали после того, как семь постояльцев социального центра "Рубикон" в селе Калистратиха Калманского района скончались от отравления, а ещё 24 человека попали в больницы. У всех пострадавших медики обнаружили острый инфекционный гастроэнтероколит.

29 ноября сотрудники Роспотребнадзора нашли в социальном центре нарушения санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм и закрыли его на 90 дней. Подробнее об этом можно прочитать здесь.