Прокуратура начала проверку в связи с ДТП с участием трамвая и автобуса в Барнауле

Предварительно установлено, что в результате аварии пострадали восемь человек, в том числе один несовершеннолетний

28 января 2025, 20:28, ИА Амител

Крупное ДТП рядом с ТРЦ "Огни" / Фото: amic.ru

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил начать проверку в связи с ДТП с участием трамвая и автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию", – сказано в сообщении.

При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования в сфере профилактики травматизма, организации движения, содержания уличной дорожной сети. Проверка продолжается.

Напомним, на пересечении улиц Антона Петрова и Малахова произошло столкновение трамвая № 7 и маршрутного автобуса № 35.

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, на месте работают экстренные службы. Пострадавшим оказывается помощь.

По предварительным данным, за медицинской помощью обратились восемь человек, в том числе один несовершеннолетний.