Прокуратура проверит работу барнаульского детского сада после массовых жалоб в соцсетях

Ранее барнаульцы заявляли, что в саду их детей плохо кормят, а воспитатели занимаются рукоприкладством

11 апреля 2025, 11:40, ИА Амител

Кукла в детском саду / Фото: amic.ru

Прокуратура Алтайского края проверит барнаульский детский сад после массовых жалоб родителей в соцсетях. Об этом сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

По данным правоохранителей, родительская общественность обратила внимание на несоответствие режима питания и другие нарушения в работе образовательного учреждения.

"По поручению исполняющего обязанности прокурора Алтайского края Вячеслава Шипиева организована проверка исполнения федерального законодательства по доводам о возможном нарушении прав воспитанников детского учреждения", – уточнили в ведомстве.

При подтверждении фактов будет дана соответствующая правовая оценка, которую сопроводят надзорными мерами.

Ранее в соцсетях жители Барнаула массово жаловались на работу детского сада № 282. Об этом сообщает "В курсе 22". Родители утверждают, что их дети в саду буквально едят хлеб и воду. Со слов барнаульцев, напитки и супы часто не имеют вкуса, а второе подают сырым. Также они сообщают, что воспитатели занимаются рукоприкладством, и за последний месяц дети якобы получили десятки травм. Кроме того, родители пишут, что образовательный процесс в учреждении практически не идет.

"В саду все новенькое и красивое, но это все запаковано и лежит на верхних полках. Дети и не знают никаких игр <...>, ни одного стихотворения или считалочки, которые учат в других "стареньких" садиках", – рассказали в соцсетях жители Барнаула.

Согласно данным комитета по образованию Барнаула, письменных жалоб по описанным в соцсетях фактам не поступало. 11 апреля в дошкольном учреждении проведут внеплановую проверку. Представители комитета организуют встречу с родителями воспитанников, чтобы объективно рассмотреть ситуацию и установить достоверность фактов. По результатам проведенных мероприятий будут приняты соответствующие решения.