Прокуратура утвердило обвинение организатору смертельного тура на Ключевскую Сопку

По версии следователей, директор турфирмы "Экстрим тайм" Степанов знал о запрете восхождения на вулках

29 августа 2023, 18:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Прокуратура Камчатского края утвердила обвинение в отношении директора турфирмы "Экстрим тайм" Андрея Степанова. По версии следователей, его фирма организовала восхождение туристов на Ключевскую Сопку, где в результате погибли девять человек. Как сообщает РЕН ТВ, его обвиняют в оказании услуг, повлекших за собой смерть нескольких человек.

В ведомстве уточнили, что Степанов знал о запрете восхождения на Ключевскую Сопку, однако все равно организовывал туры. В интернете он разместил рекламу и с марта по август 10 жителей Москвы, Челябинской, Владимирской и Московской областей, а также Алтайского и Камчатского края, перевели мужчине около 1 млн рублей.

За полученные деньги туристы самостоятельно добрались до Камчатки, где прошли инструктаж и 3 сентября 2022 года вместе с сопровождающими отправились покорять вершину вулкана. Во время восхождения двум туристам стало плохо — вместе с одним из гидов они спустились ниже 700 метров. Еще восемь путешественников и второй проводник продолжили восхождение, но на высоте 4,4 тысячи метров сорвались. Все они замерзли насмерть.

Напомним, что среди погибших оказался уроженец Камня-на-Оби Александр Жиловачик, о чем сообщал amic.ru. Среди выживших оказался барнаульский гид Иван Алабугин — он работал одним из инструкторов на туре.