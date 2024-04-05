Прокуратура вместе с алтайским думцем указали на огрехи в работе Госинспекции
Александр Терентьев посчитал, что проверка по обращению выполнена формально
05 апреля 2024, 11:00, ИА Амител
Госинспекция Алтайского края не смогла помочь жителям барнаульского дома, недовольными действиями УК. В ситуацию вмешалась прокуратура. Правоохранителей пришлось привлекать депутату Госдумы лидеру реготделения "Справедливой России - За правду" Александру Терентьеву.
В течении четырех лет УК в отчетах выставляла расходы на сверхнормативное потребление коммунальных ресурсов. Речь идет суммарно о сотнях тысячах рублей. Год назад долг неожиданно исчез. Тогда жители дома предположили, что его закрыли при помощи средств на текущее содержание жилья, так по ним возникла задолженность почти в 500 тысяч рублей. В итоге барнаульцы обратились к Александру Терентьеву, уточняет партийная пресс-служба.
Думец направил запрос в краевую Госинспекцию. Там порекомендовали обратиться в правоохранительные органы. Тогда народный избранник написал в прокуратуру.
Последняя не только нашла многочисленные нарушения в содержании общего имущества дома, но и выявила долг "управляшки" перед ресурсоснабжающими организациями. Он составил более 4 млн рублей. По мнению надзорных органов, УК не проводит надлежащую работу по взысканию дебиторки с должников. Кроме того, прокуратура выяснила: начисление сверхнормативного потребления коммунальных ресурсов производилось УК с учетом некорректных показателей площади общедомового имущества.
Руководителю компании уже внесено представление, он вызван для возбуждения дела об административном правонарушении. Все финансовые документы направлены на проверку. При этом проведение проверки Госинспекцией прокуратура посчитала ненадлежащим: ее руководителю внесено представление.
11:06:17 05-04-2024
Госинспекция отпнула
11:23:34 05-04-2024
Лишь дело об административном правонарушении?А почему не уголовное?
12:19:05 05-04-2024
Да только через прокуратуру у нас решаются вопросы к сожалению. Многократно убежждался на личном опыте, надо время найти, написать в прокуратуру по поводу бездействия ремотных дорожных служб, п о ямам во власихе. Ибо службам уже недели 2 назад ушла бумага, и отписались, что приняли в работу, а ямы аварийного состояния, срок которых на заделку по нормам не более 3 дней, так и лежат.
Придется опять через прокуратуру писатьна бездействие служб, ибо ездить невыносимо
12:41:22 05-04-2024
Зимой во время гололеда писала в администрацию по поводу неубранных подходов к 42 школе. Так ничего и не было сделано. Тысячи детей и взрослых каждый день крались по этим дорожкам. Ничего не было сделано. И это через дорогу от администрации. До прокуратуры так и не дошла. Теперь нашего главу хотят поставить замом главы города. Люди пишите обо всех проблемах. В администрацию не зайти. У них все ковид продолжается. И они тихо там сидят ждут повышения.