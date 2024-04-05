Александр Терентьев посчитал, что проверка по обращению выполнена формально

05 апреля 2024, 11:00, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Александра Терентьева

Госинспекция Алтайского края не смогла помочь жителям барнаульского дома, недовольными действиями УК. В ситуацию вмешалась прокуратура. Правоохранителей пришлось привлекать депутату Госдумы лидеру реготделения "Справедливой России - За правду" Александру Терентьеву.

В течении четырех лет УК в отчетах выставляла расходы на сверхнормативное потребление коммунальных ресурсов. Речь идет суммарно о сотнях тысячах рублей. Год назад долг неожиданно исчез. Тогда жители дома предположили, что его закрыли при помощи средств на текущее содержание жилья, так по ним возникла задолженность почти в 500 тысяч рублей. В итоге барнаульцы обратились к Александру Терентьеву, уточняет партийная пресс-служба.

Думец направил запрос в краевую Госинспекцию. Там порекомендовали обратиться в правоохранительные органы. Тогда народный избранник написал в прокуратуру.

Последняя не только нашла многочисленные нарушения в содержании общего имущества дома, но и выявила долг "управляшки" перед ресурсоснабжающими организациями. Он составил более 4 млн рублей. По мнению надзорных органов, УК не проводит надлежащую работу по взысканию дебиторки с должников. Кроме того, прокуратура выяснила: начисление сверхнормативного потребления коммунальных ресурсов производилось УК с учетом некорректных показателей площади общедомового имущества.

Руководителю компании уже внесено представление, он вызван для возбуждения дела об административном правонарушении. Все финансовые документы направлены на проверку. При этом проведение проверки Госинспекцией прокуратура посчитала ненадлежащим: ее руководителю внесено представление.