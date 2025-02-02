Прокуратура выяснит причины коммунальной аварии в Славгороде
Ход ремонтных работ находится под контролем алтайской прокуратуры
02 февраля 2025, 18:24, ИА Амител
Прокурор Алтайского края Антон Герман взял на контроль вопросы устранения последствий коммунальной аварии в Славгороде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
"Сегодня, 2 февраля 2025 года, в Славгороде произошла коммунальная авария, вследствие которой ограничена подача водоснабжения юго-восточной части города, а также теплоснабжения по контуру котельных № 10 и № 13", – сказано в сообщении.
Напомним, что работы по восстановлению теплоснабжения в Славгороде уже завершены, обе котельные города теперь функционируют в штатном режиме.
По поручению прокурора края на место происшествия выехал славгородский межрайонный прокурор, который должен установить причины аварии, организовать проверочные мероприятия и оценить достаточность мер, принятых ресурсоснабжающими организациями для обеспечения подвозом воды. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ход ремонтных работ и восстановление водо- и теплоснабжения находятся под контролем прокуратуры Алтайского края.
Ранее сообщалось, что аварийно-восстановительные работы в Славгороде контролирует краевой Минстрой.
18:46:15 02-02-2025
Как дети малые-должен установить причины аварии,чего ее устанавливать,если правительство РФ само заявляет,что износ коммунальных сетей составляет до 80%.Ну подтвердит это прокурор и что,они сами восстановятся или кто то их менять начнет
18:50:38 02-02-2025
Там ежегодно так. Смените 100% состав администрации.
11:46:12 03-02-2025
Ни кто ни чего не будет проверять уже больше 20 лет творится данный беспредел в Славгороде и все сходит с рук, там организованная группировка, мэр, прокурор, начальник полиции и суд, там рука руку моет уже давно.