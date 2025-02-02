Прокуратура выяснит причины коммунальной аварии в Славгороде

Ход ремонтных работ находится под контролем алтайской прокуратуры

02 февраля 2025, 18:24, ИА Амител

Аварийные работы в Славгороде / Фото: Минстрой Алтайского края

Прокурор Алтайского края Антон Герман взял на контроль вопросы устранения последствий коммунальной аварии в Славгороде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

"Сегодня, 2 февраля 2025 года, в Славгороде произошла коммунальная авария, вследствие которой ограничена подача водоснабжения юго-восточной части города, а также теплоснабжения по контуру котельных № 10 и № 13", – сказано в сообщении.

Напомним, что работы по восстановлению теплоснабжения в Славгороде уже завершены, обе котельные города теперь функционируют в штатном режиме.

По поручению прокурора края на место происшествия выехал славгородский межрайонный прокурор, который должен установить причины аварии, организовать проверочные мероприятия и оценить достаточность мер, принятых ресурсоснабжающими организациями для обеспечения подвозом воды. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ход ремонтных работ и восстановление водо- и теплоснабжения находятся под контролем прокуратуры Алтайского края.

Ранее сообщалось, что аварийно-восстановительные работы в Славгороде контролирует краевой Минстрой.