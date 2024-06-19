Прокурор из Красноярска спас девочку, которую хотели лечить от рака травами
Мужчина притворился главой старообрядческой общины, чтобы забрать ребенка
19 июня 2024, 12:00, ИА Амител
В Красноярском крае прокурор притворился старообрядцем, чтобы спасти девочку, которую отец хотел лечить от рака травами. Об этом сообщает Kras Mash.
В 2022 году Иван Авласевич получил звонок из органов опеки. Ему сообщили, что четырнадцатилетней девочке требуется помощь. У подростка был рак кости, и она находилась в больнице, но ее родители, старообрядцы, были против медицинского вмешательства. Отец девочки написал отказ и забрал ее в деревню.
Прокурор позвонил отцу девочки и представился главой старообрядческой общины, сказал, что у него есть целебные травы, которые могут помочь. Прокурор узнал, на какой машине везли ребенка, пробил номера и позвонил водителю такси, попросив его о помощи. Водитель согласился и сказал, что автомобиль сломался.
Иван Авласевич и сотрудники ГИБДД догнали семью и вернули девочку в больницу. Благодаря этому операция была проведена, и болезнь отступила.
12:10:47 19-06-2024
😁Тот еще "спасатель".
13:07:29 19-06-2024
"пробил номера" это что за формулировка такая?))
13:41:10 19-06-2024
на днях приснопамятный Гинзбург намекал что в процессе работы над мРНК по ковиду у них нарисовалась технология работы по всем формам рака, и вроде бы пошли испытания на мышках.
м.б. с такой-то энергией быстро входить в мероприятие?
13:47:44 19-06-2024
Т.е., если абстрагироваться от " СТАРООБРЯДЦЕВ", врачи провели операцию несовершеннолетнему без согласия его законных представителей! Хирург то с главврачем, не боятся, ща на нары отправится!?
15:20:50 19-06-2024
Гость (13:47:44 19-06-2024) Т.е., если абстрагироваться от " СТАРООБРЯДЦЕВ", врачи прове... Может есть какое-то уточнение на случай, если ребенку грозит смерть.
22:18:31 19-06-2024
Гость (13:47:44 19-06-2024) Т.е., если абстрагироваться от " СТАРООБРЯДЦЕВ", врачи прове... ну так то они не уши ребенку прокололи. так что психические идут нафик.
09:09:05 20-06-2024
Гость (13:47:44 19-06-2024) Т.е., если абстрагироваться от " СТАРООБРЯДЦЕВ", врачи прове... Если родители не в себе и не дают согласие, даст опека. Семья скорее всего на учете стоит.
16:17:02 19-06-2024
Прикольно. Так и органы изъять могут, притворившись главой общины старообрядцев.
16:51:23 19-06-2024
шибанутые родители, таких сразу в дурку оформлять надо, и туда же веганов, сыроедов и прочую мракобесию которые голодом морят детей, сама за свою жизнь нажрались мясо, колбасы , картошки а потом внезапно осинило,что это вредно.