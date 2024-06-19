Прокурор из Красноярска спас девочку, которую хотели лечить от рака травами

Мужчина притворился главой старообрядческой общины, чтобы забрать ребенка

19 июня 2024, 12:00, ИА Амител

Иван Авласевич / Фото: t.me/kras_mash

В Красноярском крае прокурор притворился старообрядцем, чтобы спасти девочку, которую отец хотел лечить от рака травами. Об этом сообщает Kras Mash.

В 2022 году Иван Авласевич получил звонок из органов опеки. Ему сообщили, что четырнадцатилетней девочке требуется помощь. У подростка был рак кости, и она находилась в больнице, но ее родители, старообрядцы, были против медицинского вмешательства. Отец девочки написал отказ и забрал ее в деревню.

Прокурор позвонил отцу девочки и представился главой старообрядческой общины, сказал, что у него есть целебные травы, которые могут помочь. Прокурор узнал, на какой машине везли ребенка, пробил номера и позвонил водителю такси, попросив его о помощи. Водитель согласился и сказал, что автомобиль сломался.

Иван Авласевич и сотрудники ГИБДД догнали семью и вернули девочку в больницу. Благодаря этому операция была проведена, и болезнь отступила.