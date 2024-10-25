На Алтае автомобилистка сбила школьницу и скрылась с места ДТП

Женщину задержали на следующий день

25 октября 2024, 14:40, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Автомобилистка сбила 14-летнюю девочку в Горно-Алтайске, сообщили в МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 23 октября около 19:15 у дома № 61 по улице Павла Кучияк. Женщина наехала на школьницу, когда та переходила дорогу по нерегулируемому переходу справа налево по ходу движения транспортного средства.

После этого водитель покинула место происшествия, а ребенок обращалась за помощью в медучреждение. Не госпитализирована.

24 октября полицейские установили личность водителя. Как выяснилось, это 35-летняя местная жительница.

В ее отношении возбудили административное расследование по статье об оставлении места ДТП и невыполнения требований ПДД уступить дорогу пешеходам.