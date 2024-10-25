На Алтае автомобилистка сбила школьницу и скрылась с места ДТП
Женщину задержали на следующий день
25 октября 2024, 14:40, ИА Амител
Автомобилистка сбила 14-летнюю девочку в Горно-Алтайске, сообщили в МВД Республики Алтай.
ДТП случилось 23 октября около 19:15 у дома № 61 по улице Павла Кучияк. Женщина наехала на школьницу, когда та переходила дорогу по нерегулируемому переходу справа налево по ходу движения транспортного средства.
После этого водитель покинула место происшествия, а ребенок обращалась за помощью в медучреждение. Не госпитализирована.
24 октября полицейские установили личность водителя. Как выяснилось, это 35-летняя местная жительница.
В ее отношении возбудили административное расследование по статье об оставлении места ДТП и невыполнения требований ПДД уступить дорогу пешеходам.
21:11:55 25-10-2024
посадите ее на 7 лет. ну или пусть платит 10 млн