Промт-инжиниринг, или Как нейросети экономят бизнесу время и деньги

Как грамотный промт может сократить издержки на разработку контента

13 августа 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFH6FSP2

Девушка. Ноутбук. Нейросети / Фото: ru.freepik.com

Некоторым из нас уже сложно представить, что раньше на создание презентации уходила неделя, на разработку сайта – месяцы, а на съемку рекламного ролика требовались колоссальные бюджеты, как на небольшой автомобиль. Сегодня все это можно сделать буквально за один день, и все благодаря качественному промт-инжинирингу. Конечно, при реализации серьезных проектов без привлечения профессионалов все еще не обойтись, даже когда дело касается промтов для нейросетей. Так как чем сложнее задача, тем детальнее должно быть продумано техническое задание, рассказывает руководитель коммуникационного агентства Zavod* Надежда Клаус.

Презентации от 30 минут

При создании базовой бизнес-презентации вы можете попробовать использовать ИИ, загрузить тезисы и желаемый стиль – и через несколько минут получаете готовый продукт с оформлением, иконками и понятной структурой.

Инструменты вроде Gamma* или Beautiful.ai* даже подбирают иллюстрации, делают анимацию и адаптируют дизайн под ваш фирменный стиль. Удобно, что можно быстро протестировать несколько концепций и выбрать лучшую, не тратя время на ручную отрисовку.

Сайт за один день

Разработка сайта состоит из большого пула задач для дизайнера, верстальщика, программиста, тестировщика, контент-менеджера. И на все это уходят недели и даже больше.

Нейросети могут выдать готовый сайт-визитку всего за несколько часов. Например, можно экспериментировать с сервисами вроде Durable*, Framer AI* или Wix AI* за вас генерируют текст, подбирают изображения.

Но не забывайте об обслуживании, замене контента и законодательных моментах. Программировать желательно на известной smc* (прикладная среда для создания сайта) для удобства обслуживания и жизнедеятельности сайта.

«Конечно, нужно понимать, что это вариант не для сложных сайтов типа интернет-порталов, корпоративных сайтов или многостраничников с интеграциями и калькуляторами. Что же касается более простых сайтов, то тут вы должны иметь полное представление о том, что вы хотите получить на выходе и какая основная задача вашего сайта, красивая картинка или работа на увеличение продаж? Иначе на внесение постоянных правок вам не хватит ни времени, ни нервов», – отмечает Надежда.

Видео и целые фильмы в несколько кликов

Операторы, монтажеры, сценаристы и звукорежиссеры теперь могут привлекаться не на постоянной основе.

Например, Pika Labs*, Runway*, Synthesia* генерируют видеоролики по текстовому сценарию. ИИ может создать актера, которого не существует, и озвучить его любым голосом на любом языке.

Для Reels* достаточно одного промта – и у вас готов креатив, который можно сразу публиковать.

Но стоит помнить, что пользователи ценят живой контент, поэтому сгенерированные видео больше подойдут для привлечения внимания, чем для ежедневного постинга. Но для развлекательного контента вполне разумное решение.

Что значат нейросети для бизнеса?

«И вроде кажется, что проекты запускаются в 10–20 раз быстрее. Но нет, не всегда! Для того чтобы получился идеальный проект на выходе, нужна не только нейросеть, в большей степени профессионализм и опыт делают свое дело. Сами по себе нейросети не смогут перенять на себя ваш функционал. Промт-инжинирингу нужно учиться, чтобы задавать правильные команды и получать качественный результат», – подытоживает руководитель коммуникационного агентства.

Важно научиться правильно формулировать задачи для ИИ. Сегодня выигрывает не тот, у кого больше сотрудников, а тот, кто умеет ставить задачи на более точный запрос, и это касается не только нейросетей.

Коммуникационное агентство Zavod

Адрес: ул. Гвардейская, 1/1

WA: +79831739948

Сайт* Zavod ("Завод"); Gamma ("Гамма"); Beautiful.ai ("Бьютифул эй-ай"); Durable ("Дьюрабл"); Framer AI ("Фреймер эй-ай"; Wix AI ("Викс эй-ай"); smc ("эс-эм-си"); Pika Labs ("Пика Лабс"; Runway ("Ранвей"); Synthesia ("Синсизиа"); Reels ("Рилз")

Фото: Freepik

ИП Шаповалова А. Д.

Реклама