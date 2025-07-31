Управление вниманием. Как завоевать сердца потребителей в эпоху цифровых технологий
Советы экспертов
31 июля 2025, 16:00, ИА Амител erid: 2W5zFH9P9c4
В современном мире внимание потребителя – это самая ценная валюта. Люди ежедневно сталкиваются с огромным количеством рекламных сообщений, новостей и развлекательного контента. Чтобы выделяться среди конкурентов и эффективно взаимодействовать с аудиторией, компаниям необходимо освоить искусство управления вниманием.
Почему важно управлять вниманием?
Бизнесу важно заниматься такой работой, чтобы получить:
- Повышение узнаваемости бренда: постоянное присутствие в информационном пространстве позволяет бренду закрепляться в сознании аудитории, формируя лояльность и доверие.
- Увеличение конверсии: привлечение внимания повышает вероятность совершения покупки или другого целевого действия.
- Формирование позитивного имиджа: грамотное использование инструментов привлечения внимания помогает создать положительный образ бренда, что способствует росту продаж и улучшению репутации.
Какие инструменты использовать?
Современные инструменты влияния:
- Контент-маркетинг
Создание качественного и полезного контента, который решает проблемы целевой аудитории и вызывает интерес.
- Социальные сети
Активное взаимодействие с пользователями через социальные платформы, создание контента, который вовлекает пользователей, идеально если ваша тема захватит текущую новостную повестку.
- Программы лояльности
Предоставление бонусов и скидок, стимулирующих повторные покупки и привлечение новых клиентов.
- SEO (СЕО)
Оптимизация сайта и реклама в поисковых системах для повышения видимости бренда в результатах поиска.
- Видео-контент
Использование видеоконтента для демонстрации продуктов и услуг, создания эмоциональной связи с потребителями.
- Организация мероприятий
Организация конференций, вебинаров и других промо-мероприятий, позволяющих лично взаимодействовать с клиентами и партнерами.
"Создавайте уникальный контент, который выделяется на фоне конкурентов. Регулярно публикуйте новые материалы, поддерживая постоянный контакт с аудиторией. Используйте персонализацию и сегментацию для адресного воздействия на разные группы потребителей, это касается и площадок размещения. Анализируйте поведение пользователей и адаптируйте стратегии продвижения под меняющиеся потребности рынка", – советует руководитель коммуникационного агентства Zavod* Надежда Клаус.
Работая над управлением внимание, вы усиливаете свои позиции на рынке и играете в долгую, работая на перспективу с будущими клиентами и партнерами.
Коммуникационное агентство Zavod
Адрес: ул. Гвардейская, 1/1
WA: +79831739948
Сайт* Zavod ("Завод")
Фото: Freepik
ИП Шаповалова А. Д.Реклама
Комментарии 0