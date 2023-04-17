Проникает через вентиляцию и "бьёт" по мозгам. Инфекционист о том, чем опасна корь

Непривитому человеку инфекция грозит страшными и необратимыми последствиями, предупреждает Валерий Шевченко

17 апреля 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Все 32 человека, заболевшие корью в ходе вспышки 2023 года в Алтайском крае, перенесли инфекцию в лёгкой и средней форме. Об этом на пресс-конференции 12 апреля рассказал главный внештатный инфекционист региона Валерий Шевченко. Но если бы заражённых было больше, без тяжёлых осложнений и даже летальных случаев не удалось бы обойтись, констатирует врач. По его словам, корь – крайне опасная инфекция, которая может сказаться на человеке даже через много лет.

Вплоть до летального исхода

Несмотря на то, что корь известна человечеству давно, менее опасной она не стала, предупреждает инфекционист. По его словам, сейчас тяжёлых случаев нет только из-за того, что в стране высокий уровень вакцинации.

"Это сейчас очень трудно найти человека, который сталкивался с корью. А до введения прививок, наоборот, не было человека, который бы не переболел естественным образом. И когда счёт заболевших шёл на тысячи, осложнения были очень тяжёлые", – рассказывает Шевченко.

По его словам, у кори очень специфические осложнения, которые нередко "бьют" по центральной нервной системе. Одно из последствий перенесённой инфекции – энцефалит, который навсегда может сделать человека недееспособным.

Осложнения после кори могут проявиться даже через десятки лет, предупреждает медик.

"Знаете, есть избитая фраза, что детской болезнью лучше переболеть в детстве и не мучиться. О кори этого сказать нельзя, тут много подводных камней. Например, у человека, переболевшего в детстве, уже во второй половине жизни может проявиться склерозирующий панэнцефалит. Этот недуг по воздействию похож на болезнь Альцгеймера. Очень деструктивная история для нервной системы человека, которая не даёт ему больше полноценно жить", – поясняет эксперт.

Также осложнения могут поражать и глаза. Например, из-за кори у человека может развиться кератоконъюнктивит, навсегда ухудшающий зрение.

Как и при других инфекциях, возможно также присоединение к болезни пневмонии или отита, напомнил Шевченко. Он подчеркнул, что последствия кори могут быть и летальными.

"В острый период возможно такое очень опасное состояние, как ложный круп. Человек чувствует удушье и не может вдохнуть. Отёк слизистой ротоглотки и гортани может привести к асфиксии и смерти. Раньше это часто происходило у детей, заболевших корью", – рассказал инфекционист.

Заболел один – под угрозой весь дом

Ещё одна большая опасность кори – её страшная заразность, рассказал Шевченко. По его словам, заболевшего обязательно нужно изолировать в инфекционном отделении, даже если он нормально себя чувствует.

"Корь славится тем, что у неё очень подвижный возбудитель, способный передвигаться на большое расстояние. Если в многоквартирном доме появился заболевший, то очаг заболевания – как минимум подъезд. А то и весь дом, учитывая соединения вентиляционных ходов", – рассказал врач.

Поэтому если вы подозреваете у себя корь, ни в коем случае нельзя идти в поликлинику самому, настаивает специалист. Нужно вызвать врача на дом или позвонить в скорую.

Какие симптомы у кори?

По первым симптомам корь легко спутать с ОРВИ, сообщил Шевченко. Инфекция проявляется в виде повышенной температуры, заложенности носа, насморке и боли в горле.

Но затем появляется характерная сыпь.

"Потом характерен период пятнисто-папулёзных заболеваний. Это пятнышки, которые возвышаются над поверхностью кожи. Причём они высыпают по дням. Сегодня голова, завтра – туловище, затем – нижняя часть туловища и ноги. И "отцветает" пациент потом тоже по дням. Через 3-4 дня сыпь превращается в пигментацию кожи и небольшое шелушение", – пояснил Шевченко.

По его словам, в среднем болезнь длится от 10 до 14 дней.

Как защититься?

Надёжный способ защитить себя, по словам Шевченко, один – вакцинация. Напомним, в России от кори прививают по нацкалендарю. Согласно документы, вакцину ставят дважды – в год и в шесть лет. Два укола дают человеку иммунитет на всю жизнь.

А для тех, кто по каким-то причинам не привился в детстве, на Алтае с 3 апреля проводят подчищающую вакцинацию. О том, как она будет проходить и как поставить прививку, читайте в материале amic.ru.