Подчищающая вакцинация от кори. Как она пройдёт на Алтае и кого будут прививать?

Из-за вспышек инфекции в российских регионах по всей стране объявили дополнительную прививочную кампанию

13 апреля 2023, 06:34, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

С 3 апреля 2023 года в Алтайском крае началась подчищающая иммунизация против кори. Прививочную кампанию запустили по постановлению главного санитарного врача страны Анны Поповой. К подобным мерам прибегли во многих российских регионах после зимних вспышек инфекции. Так, в Алтайском крае с начала 2023-го корью заболело уже 32 человека, большинство из которых не были привиты.

Специалисты алтайского управления Роспотребнадзора и регионального Минздрава рассказали, как пройдёт подчищающая вакцинация, зачем она нужна и кого планируют привить в первую очередь.

1 Что такое подчищающая вакцинация от кори? Подчищающая вакцинация – это отдельная прививочная кампания для тех жителей края, у которых по каким-то причинам до сих пор нет иммунитета против кори. Как пояснила главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова, в России от инфекции прививают по нацкалендарю. Вакцинация проходит в два этапа: первый укол ребёнку делают в год, а второй – в шесть лет. Но на Алтае (как и по всей стране) есть те, кто либо привился один раз вместо двух, либо не проходил иммунизацию вообще.

2 Зачем Алтайскому краю нужна подчищающая вакцинация? В начале 2023 года в крае, как и в других регионах России, зафиксировали вспышку кори Изначально инфекцию завезли в страну из-за рубежа, пояснила начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны алтайского Роспотребнадзора Ольга Егорова. Но уже сейчас болезнь распространяется внутри российских регионов. По словам специалиста, чаще всего корью заражаются представители кочующего населения, большинство из которых не привито. Причём вспышка ещё не окончена. Один заболевший всё ещё остаётся на карантине, подчеркнула представитель Роспотребнадзора. Чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни, на Алтае решили провести подчищающую вакцинацию.

3 Кого будут прививать от кори в рамках подчищающей вакцинации? Всех, у кого нет прививки от кори. По словам Ольги Егоровой, под постановление о подчищающей вакцинации попадают не только россияне, но и мигранты. "В рамках этого постановления необходимо организовать вакцинацию всех, кто не имеет прививки или был привит лишь однократно. Это не только граждане РФ, но также мигранты и трудовые мигранты. Кочующее население, которое у нас, так скажем, неучтённое, тоже планируется привить", – пояснила специалист.

4 Сколько человек планируют привить в рамках подчищающей вакцинации? В рамках подчищающей вакцинации планируется привить порядка семи тысяч жителей Алтайского края, сообщила Ирина Переладова. И это при том, что уже с 3 апреля медики проводят дополнительную иммунизацию детей. По словам эпидемиолога, от кори привили уже около трёх тысяч несовершеннолетних.

5 Могут ли меня заставить привиться от кори в рамках подчищающей вакцинации? Нет. Вакцинация от кори, как и все остальные прививки в России, добровольная. Поэтому обязать вас привиться никто не может. Жителей, которые попадут под условия подчищающей вакцинации, будут лишь приглашать на прививку. Дальше человек сам решает, нужно ли ему делать укол (вернее, два).

6 Как на Алтае будут проводить подчищающую вакцинацию против кори? По словам Ирины Переладовой, в краевых медучреждениях работа уже идёт. Медики изучают картотеки и смотрят, у кого нет записей о прививках против кори. Этих жителей приглашают на вакцинацию. "Как и в случае с другими прививками, у нас выстроена система оповещения через поликлиники. Людей приглашают на приём и предлагают пройти вакцинацию", – рассказала Переладова. А вот с мигрантами ситуация сложнее, отметила Ольга Егорова. По её словам, часть этого населения не наблюдается в поликлиниках и не имеет никаких медицинских документов. Здесь Роспотребнадзор планирует воздействовать через работодателей, у которых трудятся приезжие. "В постановлении прописано, что работодатель должен обеспечить вакцинацию работника, прибывшего из-за рубежа. Мы уже направили алтайским работодателям информационные письма. Тесно работаем с ними и ведём разъяснительную работу", – пояснила специалист. При этом мигрантам, у которых нет полиса ОМС, бесплатная прививка не положена. За их вакцинацию заплатит либо работодатель, либо они сами. А вот приезжих, которые нигде не устроены, Роспотребнадзор планирует приглашать на вакцинацию через МВД и управление миграции. Кроме того, ведомство активно взаимодействует с национальными общинами, чтобы те агитировали людей прививаться, отметила Егорова. В общем, основная работа Минздрава и Роспотребнадзора в рамках вакцинации – по всем каналам донести до непривитых, что им нужно прийти на укол и защититься от кори.

7 Что делать, если я не привит и хочу пройти подчищающую вакцинацию? Для этого вам нужно позвонить в поликлинику по месту жительства и записаться. Согласно нацкалендарю, бесплатная вакцинация от кори положена всем жителям России младше 35 лет, у которых в сертификате и медкарте нет записи о прививке. Кроме того, обязательно должны быть привиты люди из групп риска: медики, учителя, соцработники и другие, кто взаимодействует с большим количеством людей.

8 Хватит ли Алтайскому краю вакцины для подчищающей иммунизации? В Минздраве уверяют, что да. По словам Переладовой, весной 2023-го в некоторых медучреждениях края не хватало однокомпонентной вакцины от кори, которая предназначена для взрослых. Но в апреле на Алтай привезли партию из двух тысяч доз, которую уже распределили по поликлиникам. Так что сейчас вакцина есть. В дальнейшем планируются новые поставки, уточнила медик. По её словам, вакцину для подчищающей иммунизации закупают на средства краевого бюджета.

9 Что делать, если я не помню, прививался ли я от кори? По словам Переладовой, если у вас нет никаких подтверждающих документов о вакцинации, вам в любом случае положена прививка от кори. Даже если вы на самом деле были привиты, дополнительный укол не навредит, подчеркнула эпидемиолог. Впрочем, вы можете сдать тест на антитела и выяснить наверняка, есть ли у вас иммунитет. Но в ОМС такой услуги нет, так что анализы придётся делать платно.

10 Как ставится прививка от кори? Для взрослых вакцинация от кори тоже состоит из двух этапов. Уколы делают с интервалом от трёх до шести месяцев.

11 Как проявляется корь и чем она опасна? Первые симптомы кори очень похожи на ОРВИ, пояснил главный внештатный инфекционист региона Валерий Шевченко. Это повышенная температура, заложенность носа, насморк и боль в горле. Но в дальнейшем появляются специфические признаки. "Потом характерен период пятнисто-папулёзных заболеваний. Это пятнышки, которые возвышаются над поверхностью кожи. Причём они высыпают по дням. Сегодня голова, завтра – туловище, затем – нижняя часть туловища и ноги. И "отцветает" пациент потом тоже по дням. Через 3-4 дня сыпь превращается в пигментацию кожи и небольшое шелушение", – пояснил Шевченко. По его словам, в среднем болезнь длится от 10 до 14 дней. Но самое страшное в случае с корью – это осложнения, которые могут быть тяжёлыми и даже летальными. Так, инфекция может приводить к неизлечимым поражениям центральной нервной системы. "Человек может переболеть корью в детстве, а скажется это лишь во взрослом возрасте. Одно из страшных последствий – склерозирующий панэнцефалит. Эта болезнь, проявления которой похожи на болезнь Альцгеймера. Это страшная и деструктивная история для нервной системы человека, которая не даёт полноценно существовать", – пояснил инфекционист. Кроме того, у заболевших корью может развиться ложный круп – это опасное состояние, при котором человек не может нормально дышать. У больного развивается отёк слизистой оболочки гортани и носоглотки, который приводит к асфиксии. В запущенных случаях осложнение может закончиться смертью. Есть и другие тяжёлые и смертельные осложнения, заметил Шевченко. И подчеркнул, что лучше привиться, чтобы их избежать.