Пропавшего сына красноярского бизнесмена "развели" мошенники
По версии следствия, 14-летний подросток по указанию аферистов забрал из сейфа отца 3 млн рублей, после чего его увезла девушка
23 января 2026, 21:00, ИА Амител
Пропажа 14-летнего сына красноярского бизнесмена оказалась результатом действий мошенников, в схему которых была вовлечена 18-летняя девушка. Об этом со ссылкой на источники сообщает Shot.
По данным издания, телефонные аферисты сначала убедили подростка тайно взять 3 миллиона рублей из сейфа отца, а затем подключили к операции девушку из Сургута. Именно она забрала мальчика и увезла на съемную квартиру, где он под давлением записал видеообращение с просьбой о помощи.
Сейчас следователи допрашивают подростка и 18-летнюю девушку. Одной из основных версий происходящего остается причастность украинских преступных групп, специализирующихся на телефонных схемах.
00:37:25 24-01-2026
Ага 14 летний пацан вынес сейфы а их было 3 штуки как говорили ранее, на улицу возле коттеджа своего, где не было камер, хотя отец в лидерах по бюджету красноярска. Далее болгарской распилил сейф, сейчас в 40 лет болгаркой пользоваться многие не умеют, скорее всего все спалнировано этим же пацаном
09:51:38 24-01-2026
Виталий (00:37:25 24-01-2026) Ага 14 летний пацан вынес сейфы а их было 3 штуки как говори... Нет -нет , спланированно укронацистами, жидомасонами или рептилоидами ...
11:49:55 25-01-2026
Виталий (00:37:25 24-01-2026) Ага 14 летний пацан вынес сейфы а их было 3 штуки как говори... Сейфы видели современные под деньги? Это советский сейф 4 мужика вспотеют выносить.