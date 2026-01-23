Пропавшего сына красноярского бизнесмена "развели" мошенники

По версии следствия, 14-летний подросток по указанию аферистов забрал из сейфа отца 3 млн рублей, после чего его увезла девушка

23 января 2026, 21:00, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Пропажа 14-летнего сына красноярского бизнесмена оказалась результатом действий мошенников, в схему которых была вовлечена 18-летняя девушка. Об этом со ссылкой на источники сообщает Shot.

По данным издания, телефонные аферисты сначала убедили подростка тайно взять 3 миллиона рублей из сейфа отца, а затем подключили к операции девушку из Сургута. Именно она забрала мальчика и увезла на съемную квартиру, где он под давлением записал видеообращение с просьбой о помощи.

Сейчас следователи допрашивают подростка и 18-летнюю девушку. Одной из основных версий происходящего остается причастность украинских преступных групп, специализирующихся на телефонных схемах.