Сын красноярского бизнесмена найден живым

Подросток был обнаружен на съемной квартире вместе с девушкой

23 января 2026, 18:20, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Сын красноярского предпринимателя Андрея Капли, 14-летний Коля, найден живым и невредимым. Об этом сообщает Следственный комитет. По данным ведомства, мальчик находился в арендованной квартире вместе с неопознанной девушкой.

Напомним, подросток пропал вечером 22 января после ухода из дома с неизвестным мужчиной. Вскоре его отец получил в мессенджере сообщение с требованием выкупа и видеообращение сына с просьбой выполнить требования.

Позже выяснилось, что из сейфа отца также пропало три миллиона рублей. По одной из версий следствия, похищение могло быть инсценировкой, организованной украинскими мошенниками. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Красноярске нашлась 14-летняя школьница Наташа, которая пропала в тот же день, что и сын местного бизнесмена Андрея Капли.