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Пропавшего в конце марта 21-летнего барнаульца нашли мертвым

Подробности обнаружения не уточняются

23 апреля 2024, 17:55, ИА Амител

Ориентировка / Фото: "ЛизаАлерт"
Ориентировка / Фото: "ЛизаАлерт"

Пропавший 28 марта 21-летний барнаулец Артем Макшанов найден мертвым. Об этом рассказали в поисковом отряде "ЛизаАлерт".

"Найден, погиб", – говорится в сообщении.

При каких обстоятельствах не стало горожанина, волонтеры не уточняют. 

Ранее стали известны новые подробности гибели бизнесмена, утонувшего в Барнаулке на автомобиле.

Барнаул пропал человек

Комментарии 2

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Элен без ребят

18:52:57 23-04-2024

ой как жаль... видела фото- такой парень симпатичный и видно, что порядочный.

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Гость

09:29:12 24-04-2024

Элен без ребят (18:52:57 23-04-2024) ой как жаль... видела фото- такой парень симпатичный и видно... Тэд Банди тоже очень прилично выглядел. Это к тому что нет, не видно.

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