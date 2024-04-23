Пропавшего в конце марта 21-летнего барнаульца нашли мертвым
Подробности обнаружения не уточняются
23 апреля 2024, 17:55, ИА Амител
Ориентировка / Фото: "ЛизаАлерт"
Пропавший 28 марта 21-летний барнаулец Артем Макшанов найден мертвым. Об этом рассказали в поисковом отряде "ЛизаАлерт".
"Найден, погиб", – говорится в сообщении.
При каких обстоятельствах не стало горожанина, волонтеры не уточняют.
Ранее стали известны новые подробности гибели бизнесмена, утонувшего в Барнаулке на автомобиле.
18:52:57 23-04-2024
ой как жаль... видела фото- такой парень симпатичный и видно, что порядочный.
09:29:12 24-04-2024
Элен без ребят (18:52:57 23-04-2024) ой как жаль... видела фото- такой парень симпатичный и видно... Тэд Банди тоже очень прилично выглядел. Это к тому что нет, не видно.