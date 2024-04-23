Пропавшего в конце марта 21-летнего барнаульца нашли мертвым

Подробности обнаружения не уточняются

23 апреля 2024, 17:55, ИА Амител

Ориентировка / Фото: "ЛизаАлерт"

Пропавший 28 марта 21-летний барнаулец Артем Макшанов найден мертвым. Об этом рассказали в поисковом отряде "ЛизаАлерт".

"Найден, погиб", – говорится в сообщении.

При каких обстоятельствах не стало горожанина, волонтеры не уточняют.

Ранее стали известны новые подробности гибели бизнесмена, утонувшего в Барнаулке на автомобиле.