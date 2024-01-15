Прощай, 2023. В Барнауле почти разобрали новогодний городок на площади Сахарова

Елку и скульптуры традиционно убирают после празднования старого Нового года

15 января 2024, 10:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле почти разобрали новогодний снежный городок на площади Сахарова, сообщает корреспондент amic.ru.

"На выходных разобрали елку. Заканчивают разбор городка. Праздник закончился", – отметил наш корреспондент.

Ранее сообщили, что демонтировать елку и скульптуры начнут утром 14 января – традиционно после празднования старого Нового года.