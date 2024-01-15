Прощай, 2023. В Барнауле почти разобрали новогодний городок на площади Сахарова
Елку и скульптуры традиционно убирают после празднования старого Нового года
15 января 2024, 10:15, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Барнауле почти разобрали новогодний снежный городок на площади Сахарова, сообщает корреспондент amic.ru.
"На выходных разобрали елку. Заканчивают разбор городка. Праздник закончился", – отметил наш корреспондент.
Ранее сообщили, что демонтировать елку и скульптуры начнут утром 14 января – традиционно после празднования старого Нового года.
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10:22:24 15-01-2024
Прощай ёлка из капроновых ёршиков! Прощай Дед Мороз на паравозе, который в Барнаул не захотел ехать !
10:22:48 15-01-2024
Молодцы.
11:14:38 15-01-2024
амик, предполагая, что вас курирует администрация, задаю вопрос. Где обещанные губернатором 10 новых трамваев? и когда уже кондуктора появятся? на работу когда приедешь не угадать.
15:02:33 15-01-2024
HELP (11:14:38 15-01-2024) амик, предполагая, что вас курирует администрация, задаю воп... Дорогие они. Московские трамваи модели 71-931М Витязь-М дешевле в раза два.
11:27:45 15-01-2024
Какую сумму потратили на этот "городок"? В том числе и на демонтаж? Прошу озвучить.
12:18:32 15-01-2024
Гость (11:27:45 15-01-2024) Какую сумму потратили на этот "городок"? В том числе и на де... Точно сейчас не знаю. Пару лет назад одна ледяная скульптура была сделать от 15 т.р за метр.
11:35:49 15-01-2024
Да было б чего разбирать! Такого позорища в Барнауле отродясь не бывало! Площадь пустая практически стояла.
12:21:22 15-01-2024
Че та бегут мастера да скульпторы ледовых дел из Барнаула, Бийск становится столицей на этом поприще)
12:56:36 15-01-2024
Площадь отвратительная в этом году. Чувство, что психологически готовят к переезду на мало-тобольскую. Так как с таким убранством можно было и не делать. Это позор какой-то
13:21:24 15-01-2024
Больше не делайте на этой площади ёлку, я там езжу на машине.
20:19:11 15-01-2024
Давно надо было прекращать это извращение на Сахарова. Есть Малотобольская - там и празднуйте. Трата средств, перекрытие дороги в центре. Зачем? Есть вариант, который никому не мешает, хоть до лета там елку держите.