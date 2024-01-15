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Прощай, 2023. В Барнауле почти разобрали новогодний городок на площади Сахарова

Елку и скульптуры традиционно убирают после празднования старого Нового года

15 января 2024, 10:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле почти разобрали новогодний снежный городок на площади Сахарова, сообщает корреспондент amic.ru.

"На выходных разобрали елку. Заканчивают разбор городка. Праздник закончился", – отметил наш корреспондент.

Ранее сообщили, что демонтировать елку и скульптуры начнут утром 14 января – традиционно после празднования старого Нового года.

Снежные фигуры на Сахарова поплыли из-за перепада температур

Но им осталось уже немного. Городок начнут сносить уже на выходных
НОВОСТИОбщество
Барнаул Новый год
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Комментарии 11

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Гость

10:22:24 15-01-2024

Прощай ёлка из капроновых ёршиков! Прощай Дед Мороз на паравозе, который в Барнаул не захотел ехать !

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Гость

10:22:48 15-01-2024

Молодцы.

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HELP

11:14:38 15-01-2024

амик, предполагая, что вас курирует администрация, задаю вопрос. Где обещанные губернатором 10 новых трамваев? и когда уже кондуктора появятся? на работу когда приедешь не угадать.

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Гость

15:02:33 15-01-2024

HELP (11:14:38 15-01-2024) амик, предполагая, что вас курирует администрация, задаю воп... Дорогие они. Московские трамваи модели 71-931М Витязь-М дешевле в раза два.

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Гость

11:27:45 15-01-2024

Какую сумму потратили на этот "городок"? В том числе и на демонтаж? Прошу озвучить.

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Гость

12:18:32 15-01-2024

Гость (11:27:45 15-01-2024) Какую сумму потратили на этот "городок"? В том числе и на де... Точно сейчас не знаю. Пару лет назад одна ледяная скульптура была сделать от 15 т.р за метр.

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Гость

11:35:49 15-01-2024

Да было б чего разбирать! Такого позорища в Барнауле отродясь не бывало! Площадь пустая практически стояла.

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гость

12:21:22 15-01-2024

Че та бегут мастера да скульпторы ледовых дел из Барнаула, Бийск становится столицей на этом поприще)

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Гость

12:56:36 15-01-2024

Площадь отвратительная в этом году. Чувство, что психологически готовят к переезду на мало-тобольскую. Так как с таким убранством можно было и не делать. Это позор какой-то

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Гость

13:21:24 15-01-2024

Больше не делайте на этой площади ёлку, я там езжу на машине.

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Гость

20:19:11 15-01-2024

Давно надо было прекращать это извращение на Сахарова. Есть Малотобольская - там и празднуйте. Трата средств, перекрытие дороги в центре. Зачем? Есть вариант, который никому не мешает, хоть до лета там елку держите.

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